Alerta por tormentas para siete departamentos de Entre Ríos: anticipan más calor y humedad

REDACCIÓN ELONCE
El Servicio Meteorológico Nacional advirtió por tormentas fuertes desde esta noche en siete departamentos del sur entrerriano. También anticipó una jornada calurosa el jueves y una mejora hacia el viernes. El detalle del pronóstico.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas fuertes que afecta a la zona sur de Entre Ríos desde la noche de este miércoles, tras una jornada en la que la temperatura superó los 30 grados y el sol predominó en toda la región.
El aviso comprende a los departamentos de Victoria, Gualeguay, Colón, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, Tala y Uruguay. Según detalló el organismo, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que se desarrollarán entre la noche de hoy y la madrugada”.
Fenómenos esperados y recomendaciones
De acuerdo al reporte oficial, “las tormentas podrían estar acompañadas por frecuente actividad eléctrica, caída ocasional de granizo, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos”.
Asimismo, el SMN estimó que los “valores de precipitación acumulada se ubicarán entre 20 y 50 milímetros, aunque podrían superarse de manera puntual” en algunas localidades del sur entrerriano.
El organismo nacional también extendió el aviso a la zona este de la provincia de Buenos Aires, sectores de La Pampa, así como a áreas de Mendoza, Neuquén y Río Negro.
Pronóstico de calor, humedad y baja chance de lluvias
Para este jueves, el SMN anticipó un panorama variable. Si bien se espera cielo nublado durante gran parte de la jornada, la probabilidad de precipitaciones en la madrugada y la mañana será muy baja.
Se prevé un día caluroso y pesado, con máxima de 31° y mínima de 19°, donde la humedad será protagonista. Hacia la noche, la posibilidad de nuevas lluvias podría reaparecer en la región.
El viernes mejora y vuelve el plan de playa
Las condiciones climáticas cambiarán el viernes, con una mejora marcada y temperaturas cercanas a los 32 grados. El cielo parcialmente nublado dará paso a una jornada más estable, ideal para retomar actividades al aire libre y visitar la playa, luego de la abundante caída de agua esperada para este miércoles por la noche.