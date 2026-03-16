Brasil: barco pirata atropelló moto de agua en Balneario Camboriú y una mujer resultó herida

REDACCIÓN ELONCE
Un barco turístico que simula una embarcación pirata embistió a una pareja que estaba detenida en una moto de agua en Praia Central de Balneário Camboriú. Una mujer de 30 años resultó herida y debió ser trasladada a un centro médico. El incidente quedó registrado en video.
Barco pirata atropelló moto de agua en Brasil y provocó un fuerte incidente náutico en la Praia Central de Balneário Camboriú, en el litoral norte del estado de Santa Catarina. El hecho ocurrió el domingo por la tarde cuando una embarcación turística de gran tamaño embistió a una moto acuática en la que se encontraba una pareja que estaba detenida sobre el canal de maniobras.
El impacto provocó que la mujer que viajaba en la moto de agua sufriera escoriaciones y un hematoma en la cabeza. Tras el choque, la víctima fue asistida por personal de emergencias que acudió al lugar y posteriormente trasladada a una Unidad de Pronto Atendimento (UPA) para recibir atención médica.
De acuerdo con los primeros reportes difundidos por los equipos de rescate, la mujer, de 30 años, permanecía consciente al momento de ser atendida por los socorristas. En tanto, no trascendieron detalles oficiales sobre el estado de salud del hombre que la acompañaba en el vehículo acuático.
El momento del choque quedó registrado en video
El accidente ocurrió frente a la Praia Central, uno de los sectores más concurridos de Balneário Camboriú, especialmente durante los fines de semana. Varias personas que se encontraban en la costa presenciaron la escena y lograron registrar el momento del choque con sus teléfonos celulares.
En las imágenes, que rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, se observa cómo el barco turístico —decorado con estética de embarcación pirata— avanza por el agua y termina impactando contra la moto acuática que se encontraba detenida en el canal.
Testigos afirmaron que desde la costa intentaron advertir a la tripulación del barco sobre la presencia del jetski segundos antes de la colisión. Sin embargo, el piloto aparentemente no logró advertir la situación a tiempo y el impacto se produjo de manera inevitable.
El operativo de asistencia se activó alrededor de las 17 horas, cuando equipos de emergencia y una ambulancia llegaron al lugar para asistir a los ocupantes del vehículo acuático. Tras las primeras curaciones, la mujer herida fue derivada al centro médico para realizarle controles.
Investigación y versiones contrapuestas entre empresas
Luego del incidente, la Policía Civil informó que recibirá el boletín de ocurrencias correspondiente para analizar si corresponde iniciar una investigación formal sobre lo sucedido en el canal de navegación.
Por su parte, la Marina de Brasil todavía no emitió un comunicado oficial respecto al episodio, aunque se espera que intervenga para determinar las responsabilidades y evaluar si existieron infracciones a las normas de seguridad náutica.
Tras el accidente también se conocieron las posturas de las dos empresas involucradas, que difundieron comunicados con versiones distintas sobre las circunstancias del choque.
El Grupo Barco Pirata, responsable de la embarcación turística que embistió al jetski, sostuvo que la moto acuática se encontraba fuera del campo de visión del piloto y que este tipo de barcos tiene una capacidad limitada para maniobrar con rapidez.
“La embarcación navegaba dentro del canal de navegación, que es la ruta adecuada y segura para este tipo de embarcación en aquel tramo, y es un área de paso, por lo tanto inadecuada para que embarcaciones o motos acuáticas permanezcan fondeadas o paradas”, señalaron desde la empresa.
Además, indicaron que notificarán formalmente a la Marina de Brasil sobre lo ocurrido y que colaborarán con la investigación. “El Grupo Barco Pirata informa además que prestará toda la información necesaria a las autoridades competentes y colaborará integralmente con la investigación de los hechos”, añadieron.
La empresa del jetski defendió al conductor
Por su parte, la empresa que alquiló la moto acuática presentó una postura distinta respecto del incidente. La firma Nautiusados aseguró que el conductor del jetski estaba habilitado para navegar y que toda la documentación del vehículo se encontraba en regla.
“La empresa Nautiusados informa que colabora integralmente con las investigaciones conducidas por la Marina de Brasil y presta todos los esclarecimientos solicitados por las autoridades competentes”, expresaron en un comunicado.
Asimismo, la compañía remarcó que mantiene su compromiso con la seguridad en las actividades náuticas y con el cumplimiento de las normativas vigentes en el litoral de Santa Catarina.
“Reforzamos nuestro compromiso con la seguridad de la navegación, la responsabilidad y la transparencia en todas nuestras operaciones”, concluyó el comunicado difundido tras el incidente, según publicó G1.
Mientras se aguarda una eventual intervención de las autoridades marítimas brasileñas, el episodio volvió a abrir el debate sobre la seguridad en zonas de alta circulación de embarcaciones turísticas y motos acuáticas en las playas más concurridas del sur de Brasil.