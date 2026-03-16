Argentina ocupa el segundo puesto en ranking mundial de vínculos familiares más fuertes

Un informe internacional reveló que Argentina ocupa el segundo lugar global en la calidad de los vínculos familiares, un factor clave para la salud mental y el bienestar social.
La calidez del hogar argentino no es solo una percepción cultural: también está respaldada por datos. Un reciente informe internacional reveló que Argentina se ubica entre los países con vínculos familiares más fuertes del mundo, consolidándose como uno de los entornos sociales más cercanos y afectivos del planeta.
El dato surge del reporte Global Mind Health 2025, elaborado por la organización estadounidense Sapiens Labs, que analizó la salud mental y las relaciones sociales en 80 países. El estudio concluyó que los vínculos familiares cercanos desempeñan un papel fundamental como sostén emocional y como factor protector frente a problemas de salud mental.
Según los resultados, una gran proporción de los argentinos afirma mantener relaciones familiares estrechas, basadas en la cercanía cotidiana y el apoyo mutuo, lo que fortalece la estabilidad emocional de la población.
Argentina, entre los líderes mundiales
Aunque en el imaginario local suele hablarse de una unión familiar muy sólida, el ranking global ubica a República Dominicana en el primer lugar. Ese país alcanzó un 72% de respuestas positivas en relación con la calidad de los vínculos afectivos dentro del núcleo familiar.
Argentina aparece inmediatamente después, compartiendo el segundo puesto con Finlandia. En ambos casos, el 70% de los encuestados aseguró mantener vínculos familiares cercanos y activos, un porcentaje que los posiciona entre los más altos del mundo.
El informe también destacó una tendencia cultural llamativa vinculada al idioma. “Los países de habla hispana dominan los rankings globales de vínculos familiares estrechos”, señalaron los investigadores, quienes además subrayaron que en América Latina los lazos afectivos funcionan como un “amortiguador” natural frente al deterioro de la salud mental.
Radiografía del afecto en cifras
La investigación de Sapiens Labs se basó en el análisis de más de 40 indicadores relacionados con bienestar psicológico, interacción social y percepción del apoyo familiar. El estudio tuvo un amplio alcance internacional y convocó a más de 200.000 personas de entre 18 y 34 años en distintos países.
En Argentina, la muestra incluyó a 6.008 jóvenes dentro de ese rango etario y también a un grupo más amplio de 17.672 adultos mayores de 55 años. Esta diversidad permitió observar cómo evolucionan los vínculos familiares a lo largo de las distintas etapas de la vida.
A nivel global, el análisis también incorporó a más de 262.000 personas mayores de 55 años, lo que ayudó a establecer comparaciones generacionales y detectar patrones comunes en la forma en que las relaciones familiares influyen en el bienestar.
Las dos caras del mapa social
Mientras los países latinoamericanos destacan por su cohesión social y cercanía familiar, otras regiones del mundo presentan un panorama muy diferente, con niveles más altos de aislamiento o vínculos debilitados.
En el extremo opuesto del ranking aparecen Taiwán, con un 46% de respuestas positivas; Benín, con el 47%; y Mozambique, con el 48%. Estos países registraron los índices más bajos de vínculos familiares estrechos entre los encuestados.