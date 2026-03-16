Trabajadores de la granja Tres Arroyos paralizaron nuevamente las actividades

La medida se resolvió este lunes y reclaman que les abonen los días no trabajados por el paro de la semana pasada.
Luego de que empleados hayan realizados medidas de fuerzas por falta de pago en la semana pasada – conflicto que ya fue resuelto-, las autoridades de la fábrica informaron que no abonaran en el salario próximo dichos días no trabajados. Esta decisión fue considerada “inaceptable” por los trabajadores.
El conflicto en Granja Tres Arroyos se intensifica luego de que la empresa confirmara que no reconocerá ni pagará los días no trabajados durante el paro reciente. Ante esta negativa, los trabajadores decidieron no retomar las actividades, manteniendo paralizada la planta.
El secretario de la alimentación, Miguel Klenner, informó sobre la postura de la empresa y expresó su preocupación por la falta de acuerdo entre las partes.
Desde el Sindicato de la Carne, el delegado Sergio Vereda manifestó esta mañana que, aunque la última quincena ya fue abonada, los empleados consideran inaceptable que no se reconozcan las jornadas laborales perdidas por el conflicto.
El conflicto afecta a cientos de trabajadores que dependen de sus ingresos para sostener a sus familias. Mientras tanto, los representantes gremiales esperan que la empresa reconsidere su postura y se alcance un acuerdo que permita la reactivación de las actividades.