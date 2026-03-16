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Economía Santa Fe

Conflicto en Lácteos Verónica: trabajadores se manifiestan con cortes en la Ruta Nacional 34

La Ruta Nacional 34 presenta cortes parciales a la altura de la localidad santafesina de Lehmann, donde trabajadores se manifiestan por la situación en Lácteos Verónica. “Estamos a la deriva”, relató uno de los trabajadores.

16 de Marzo de 2026
Lácteos Verónica: trabajadores se manifiestan en la Ruta Nacional 34.
Lácteos Verónica: trabajadores se manifiestan en la Ruta Nacional 34. Foto: (Radio Rafaela).

La Ruta Nacional 34 presenta cortes parciales a la altura de la localidad santafesina de Lehmann, donde trabajadores se manifiestan por la situación en Lácteos Verónica. “Estamos a la deriva”, relató uno de los trabajadores.

Trabajadores de la planta Lácteos Verónica en Lehmann se manifiestan este lunes por la mañana a la vera de la Ruta Nacional 34 para visibilizar una crisis salarial que atraviesan en el marco de la grave situación de la empresa. La protesta incluye cortes eventuales del corredor para el despliegue de banderas y se desarrolla de manera ordenada con presencia de fuerzas de seguridad.

(Radio Rafaela).
(Radio Rafaela).

Afirman que las deudas salariales que persisten y que el último pago registrado data de febrero. “Hace 20 años que estoy en la empresa y hoy la planta está parada, sin materia prima. Desde enero no cobramos los sueldos y estamos a la deriva”, relató Daniel, uno de los operarios afectados.

 

El hombre contó que su esposa “está sosteniendo la casa, mientras yo tengo que seguir viniendo a cumplir el horario”, y pidió “que den la cara porque mandan a representantes que a veces no tienen ni idea. Más allá del sueldo, necesitamos que nos digan qué van a hacer con la planta”, dijo en diálogo con AIRE.

(Radio Rafaela).
(Radio Rafaela).

Para la tarde de este lunes está prevista una audiencia entre los representantes de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra) y los propietarios de Lácteos Verónica.

Temas:

Lácteos Verónica trabajadores ruta nacional
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