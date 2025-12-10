Se activó un protocolo sanitario por otro posible caso de sarampión en Entre Ríos

El Hospital San Blas de Nogoyá activó el protocolo sanitario establecido para casos sospechosos de sarampión, tras detectar una situación que motivó medidas inmediatas de prevención en la comunidad. Según confirmaron desde la institución, se dispuso un operativo de control y bloqueo domiciliario, junto con acciones coordinadas con el municipio.

Las medidas se implementaron durante la jornada en torno al domicilio del caso sospechoso, con el fin de evitar una posible propagación del virus y reforzar la vigilancia epidemiológica.

El protocolo contempla un bloqueo domiciliario inicial, junto con un control específico en la guardia del hospital hasta dos horas previas a la consulta del caso sospechoso. Este paso busca identificar eventuales contactos y evitar que otras personas expuestas ingresen al establecimiento sin supervisión.

Posteriormente, los equipos sanitarios iniciaron una evaluación de síntomas y del estado de vacunación en un radio aproximado de cinco manzanas alrededor del domicilio involucrado. Este procedimiento forma parte de las acciones de contención establecidas para enfermedades de alta contagiosidad.

Desde el Hospital San Blas señalaron que el operativo se desarrolla en conjunto con la Municipalidad de Nogoyá, lo que permite ampliar la cobertura territorial y fortalecer la articulación entre salud y control urbano.

Las autoridades sanitarias reiteraron la importancia de la vacunación para prevenir la circulación del virus del sarampión y proteger a la población más vulnerable. El esquema nacional contempla la aplicación de la vacuna triple viral (SRP), fundamental para generar inmunidad y evitar brotes.

Además, recordaron que la medida preventiva es clave ante cualquier caso sospechoso, especialmente en zonas donde se registran movimientos poblacionales o antecedentes de baja cobertura.

Sobre el caso confirmado en Santa Elena

Vale recordar que el 5 de diciembre, el Ministerio de Salud de Entre Ríos notificó un caso sospechoso de sarampión a través del Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS 2.0). Se trata de un niño de 2 años y 4 meses, residente en la ciudad de Santa Elena, departamento de La Paz. Es el primer caso de sarampión registrado en el país desde la SE 26.

El inicio de los síntomas se registró el 24 de noviembre, con fiebre de 38°C, exantema generalizado y síntomas respiratorios altos. El 26 de noviembre, se realizó la primera consulta médica en la cual se le tomaron las primeras muestras para diagnóstico. Los estudios realizados por la provincia dieron indeterminados, razón por la cual se derivaron al Laboratorio Nacional de Referencia de la ANLIS Malbrán, donde se pudo detectar la presencia del virus por rt-PCR de la muestra nasofaríngea.

Desde el primer momento, el Ministerio de Salud de la Nación acompaña a la jurisdicción en las acciones de bloqueo y contención del caso. En el marco de la investigación epidemiológica que se encuentra en curso, se detectó un antecedente de viaje a la localidad de Casilda, provincia de Santa Fe entre el 14 y el 15 de noviembre. Se pudieron identificar a los contactos estrechos dentro del periodo de transmisibilidad, los cuales se encuentran bajo seguimiento activo, con recomendaciones de vigilancia de síntomas y aislamiento según exposición.

Cabe destacar que el niño cuenta con una dosis de vacuna triple viral documentada en noviembre de 2024, y no presenta comorbilidades ni factores de riesgo adicionales. Actualmente, se encuentra clínicamente estable, en aislamiento domiciliario junto a su núcleo conviviente.