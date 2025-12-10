El “Pato” Fillol retomó la secundaria a los 75 años y se sacó un 10 en su primer examen

REDACCIÓN ELONCE
El histórico arquero campeón del Mundial 1978 contó en redes que decidió volver a estudiar y obtuvo un 10 en Geografía. El ídolo de River y la Selección expresó su alegría y agradeció a sus profesores.
Pato Fillol retomó la secundaria. El mensaje de superación del arquero campeón del mundo volvió a emocionar a miles de seguidores. Ubaldo Matildo “Pato” Fillol, una de las máximas leyendas del arco argentino, reveló que a los 75 años decidió retomar los estudios secundarios y que obtuvo un 10 en su primer examen, un logro que celebró públicamente y que se convirtió en ejemplo de constancia.
El exarquero de la Selección argentina, campeón del Mundial 1978, compartió un video en sus redes sociales —al que pudo acceder la Agencia Noticias Argentinas— donde relató cómo fue el proceso para volver a estudiar después de décadas dedicadas al fútbol profesional.
Un regreso a las aulas lleno de entusiasmo
“Voy a rendir Geografía. Hace dos meses decidí terminar el secundario y pude inscribirme para esta materia, la única del año y la rendimos bárbaro”, expresó Fillol con visible emoción.
Según contó, el examen consistió en 20 preguntas, de las cuales falló solo una o dos en la sección de verdadero o falso. “Pero bueno, está dentro de la calificación de 10”, celebró entre risas.
El exarquero también dedicó palabras especiales para el equipo docente que lo acompañó en este nuevo desafío educativo. “Me ayudaron mucho, tuve seis o siete reuniones con ellos y fue fundamental”, agradeció.
Un símbolo del deporte que vuelve a marcar el camino
Fillol debutó como futbolista profesional en 1969, cuando atajó un partido en el Torneo Metropolitano para Quilmes. Tras un paso por Racing entre 1972 y 1973, comenzó una extensa etapa en River Plate, club en el que dejó una huella imborrable. También defendió los arcos de Argentinos Juniors, Flamengo, Atlético de Madrid y Vélez Sarsfield, además de un segundo ciclo en Racing hacia el final de su carrera.
Su trayectoria incluye títulos locales con River, dos campeonatos regionales con Flamengo, una Supercopa de España con Atlético de Madrid y la Supercopa Sudamericana con Racing. No obstante, su consagración más recordada es, sin dudas, el Mundial 1978, donde fue pieza clave para que la Argentina levantara su primera Copa del Mundo.
Ahora, ya retirado de las canchas pero aún vigente como referente, Fillol vuelve a motivar desde otro lugar: el del aprendizaje continuo, demostrando que nunca es tarde para cumplir metas postergadas. (Con información de NA)