Un auto de una escuela de manejo chocó un contenedor y lastimó a un peatón en Paraná

10 de Diciembre de 2025
Una persona resultó lesionada en la zona del Thompson
Una persona resultó lesionada en la zona del Thompson Foto: Bomberos Voluntarios Paraná

El accidente ocurrió este miércoles, en las primeras horas de la tarde, en la zona del Thompson y dejó a una persona herida, quien fue alcanzada por un contenedor tras el impacto del vehículo.  

Un accidente de tránsito ocurrido en la zona del Thompson dejó a una persona herida este miércoles, cuando un automóvil perteneciente a una escuela de manejo colisionó contra un contenedor de residuos y provocó que el mismo golpeara a un peatón que caminaba por la vereda.

 

El hecho movilizó a una unidad del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios de Paraná, que intervino de inmediato para asistir a la víctima y asegurar el área afectada.

 

Según se informó, el automóvil perdió el control por causas que aún se investigan y terminó impactando contra el contenedor ubicado sobre la vía pública. A raíz del choque, el recipiente se desplazó y golpeó a una persona que circulaba por el lugar.

Personal de Bomberos Voluntarios brindó los primeros auxilios a la víctima. Asimismo, los agentes trabajaron en la estabilización de la zona, retirando riesgos y resguardando los elementos involucrados hasta la llegada del servicio de emergencias médicas.

Temas:

auto escuela Contenedor Choque lesionada Paraná Thompson
