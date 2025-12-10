Niño llevó una vianda a colectivera de Paraná que terminaba su recorrido nocturno

En el tercer día de funcionamiento del nuevo sistema de transporte urbano de Paraná, un gesto simple y profundo conmovió a una de las trabajadoras que integra la primera camada de mujeres choferes de la ciudad. Ocurrió cuando finalizaba su recorrido nocturno: un niño se acercó al colectivo y, con timidez y una sonrisa, le entregó una vianda que su abuela había preparado especialmente para ella.

“Es el 3er día de recorrido, en la última vuelta, este nene me acerca la vianda que me mandaba la abuela y felicitándonos”, relató la conductora, todavía emocionada por la sorpresa. El pequeño no solo llevó la comida: también quiso hacerle llegar un mensaje de aliento por el nuevo inicio, gesto que la trabajadora recibió con gratitud.

“Gracias a este chico, la abuela y a toda la gente por tan buenos deseos”, añadió la chofer, quien forma parte de un equipo pionero para el transporte urbano local.

Un cambio histórico en el transporte de Paraná

El nuevo sistema comenzó a funcionar este domingo 7, acompañado por una renovación de flota, recorridos y servicios. Pero una de las transformaciones más significativas fue la incorporación de cinco mujeres al mando de distintas unidades, un hecho histórico para el transporte urbano en la capital entrerriana.