Con sala llena, los Talleres de Danzas Municipales deslumbraron en el Centro Cultural Juan L. Ortiz

REDACCIÓN ELONCE
La muestra final de los talleres culturales municipales se llevó a cabo en el Centro Cultural Juan L. Ortiz, con una gran convocatoria y el apoyo de la comunidad.
El Centro Cultural Juan L. Ortiz se llenó de energía y emoción con la muestra final de los talleres de danzas municipales. El evento, que presentó una variedad de disciplinas, se realizó ante una sala llena de familias, amigos y vecinos que acompañaron con entusiasmo a los estudiantes que durante todo el año trabajaron en las diferentes propuestas culturales.
Joaquín Arijón, subsecretario de Cultura, se mostró satisfecho del trabajo realizado: “Es un orgullo enorme que haya sido posible gracias a la inversión del estado municipal y al esfuerzo de todos los que hacen posible estos talleres libres y gratuitos”, destacó.
En diálogo con Elonce, Arijón mencionó que los talleres abarcan diversas disciplinas, como fotografía, celumetraje, tango, folclore, y coro. Además, resaltó que las actividades no solo se realizan en el “Juanele”, sino también en diversos puntos de la ciudad, como barrios Bajada Grande y Jardines del Sur, brindando acceso a la cultura a toda la comunidad. “Es una política pública que busca garantizar que todas las personas puedan participar sin importar su situación económica”, enfatizó el subsecretario. A la vez, hizo hincapié en la importancia de la accesibilidad a la cultura, un objetivo que sigue firme en la gestión encabezada por la intendenta Rosario Romero.
La juventud se enamora del tango: una historia de esfuerzo y pasión
Uno de los momentos más emocionantes de la muestra fue la presentación de una pareja de jóvenes que, en tan solo seis meses, lograron brillar en el escenario con un tango. Mariela, profesora de tango de los bailarines, expresó su satisfacción y orgullo por el progreso de sus alumnos: “Están muy entusiasmados y se apasionaron con el tango. Han logrado muchísimo en tan poco tiempo, y eso es lo más gratificante”, afirmó.
La pareja, Antonela y Facundo, compartieron su experiencia: “Nos conocimos en la facultad y decidimos probar una clase de tango. Desde entonces, nos entusiasmaron y empezamos a practicar hasta fuera del horario”, dijeron. “Lo que más nos ha enseñado Mariela es cómo conectar con el tango, no solo a través de los pasos, sino con la pasión que transmite”, agregó Antonela. La química y la dedicación de este dúo fueron evidentes en su presentación, que dejó a todos los presentes con el corazón latiendo al ritmo del tango.
Más allá de la danza: un espacio de encuentro y desarrollo cultural
La muestra no solo fue una celebración de la danza, sino también un reflejo del trabajo constante en el desarrollo cultural en la ciudad. La familia y los vecinos se hicieron presentes en un evento que no solo mostró el talento de los estudiantes, sino también el compromiso de la comunidad con las políticas públicas culturales. Arijón señaló que este tipo de iniciativas, que abarcan talleres para todos los gustos y edades, son clave para fortalecer los lazos sociales y comunitarios: “La cultura es un motor de transformación social, y hoy lo estamos viendo aquí. Esto es el resultado de un esfuerzo conjunto entre los vecinos, el municipio y los talleres”, concluyó.
Mientras tanto, la Subsecretaría de Cultura ya prepara nuevas actividades para el próximo verano, donde los talleres continuarán siendo un espacio abierto para todos. "La cultura es para todos", concluyó Arijón, reafirmando el compromiso de seguir redoblando esfuerzos en la accesibilidad y el fomento cultural.