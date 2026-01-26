Vecinal Güiraldes se prepara para su tradicional corso “Roque Coqui Sánchez”

REDACCIÓN ELONCE
La Vecinal Güiraldes invita a la comunidad a participar del corso “Roque Coqui Sánchez”, el cual se realiza hace 16 años. En esta oportunidad, se desarrollará el 20 de febrero. "La entrada es un alimento no perecedero para nuestro merendero", indicaron a Elonce.
La Vecinal Güiraldes invita a la comunidad a participar del corso “Roque Coqui Sánchez”, el cual se realiza hace 16 años durante carnaval.
Mónica Martínez, presidenta de la comisión, indicó a Elonce que “estamos ensayando con la comparsita nuestra, Las Totiñas. Invitamos a todas las niñas y niños que quieran sumarse. Martes y jueves ensayamos en el polideportivo con la profesora Teresa Gómez. Ella arma la comparsa”.
Comentó que se presentarán el 17 de febrero en el corso de Paraná y el 20 de febrero realizarán su propio evento, como ya es tradición.
“Es nuestro gran corso en Avenida Churruarín. Hace 16 años que lo hacemos. Invitamos a todas las comparsas que quieran pasar, lo mismo a grupos de zumba o de gente mayor que quieran hacer un paso por la avenida. También invitamos a la gente que quiera venir con máscaras y disfraces”, remarcó. La entrada es un alimento no perecedero para el merendero.
Por otro lado, contó que “estamos llevando a los chicos de la escuelita de fútbol al Club Universitario para participar de la colonia de vacaciones. Vamos con 20 o 25 gurises todos los días. Este jueves y viernes tienen el gran campamento, un evento que nunca más se olvidan. Cerrarán la parte de la Toma para que acampen. Van a estar todos los clubes. Los papás pueden ir a ver a sus niños el jueves, cuando será el gran fogón. Allí los dejan y los pequeños se quedan”. Elonce.com