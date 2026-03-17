Se presentaron los anteproyectos de obras viales para Nogoyá

Este martes, en la Asociación Cultural de Nogoyá, se presentaron los anteproyectos de obras viales para el departamento, con la participación de autoridades provinciales, municipales y vecinos.
Este martes, la Asociación Cultural de Nogoyá fue sede de la presentación de los anteproyectos de obras viales para el departamento, impulsadas por la Dirección Provincial de Vialidad (DPV). La propuesta incluye la construcción de un puente de hormigón de 80 metros sobre el arroyo El Sauce, junto con obras complementarias y el mejoramiento mediante calzada de ripio de la ruta provincial N° 43.
También se prevé la construcción de una nueva avenida circunvalar en Nogoyá, que funcionará como un corredor clave para la circulación vehicular y la vinculación con rutas estratégicas de la región. Los proyectos se gestionan ante el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para su financiamiento.
Durante la jornada, el equipo técnico de Vialidad Provincial explicó los detalles del anteproyecto y respondió consultas de los vecinos, en una instancia que la vicegobernadora calificó como “participativa y transparente”.
Mejora de la conectividad del departamento
Al tomar la palabra, la vicegobernadora afirmó: “Estas obras van a traer desarrollo no solo para Nogoyá, sino para la zona. Van a acarrear beneficios a los ciudadanos que transitan habitualmente por esos lugares: docentes, trabajadores, productores. Va a traer conectividad”.
En la misma línea, agregó: “El gobernador entendió que era prioritario avanzar en obras claves para el departamento. En nuestra gestión tenemos como objetivo principal sostener esta agenda y priorizar las obras públicas. Anhelamos que nuestra zona se desarrolle, que nuestra zona avance, que haya producción y que tengamos los carriles necesarios para la conectividad y la seguridad vial”.
El director de la Dirección Provincial de Vialidad, Exequiel Donda, señaló que estas obras “vienen de muchos estudios” y que implicarán protección ante inundaciones que históricamente afectaron a Nogoyá, además de mejorar la transitabilidad y desviar el tránsito pesado de alrededor de 1800 camiones diarios en época de trilla.
Apoyo político y financiero
El intendente de Nogoyá, Bernardo Schneider, destacó “la voluntad política del gobierno local de avanzar en un proyecto de esta naturaleza en concordancia con un gobierno provincial” y resaltó el interés del Banco Interamericano de Desarrollo “que tiene como finalidad financiar obras que generen impacto positivo dentro de las comunidades de la región”.
Acompañaron a la vicegobernadora autoridades como el presidente municipal de Nogoyá, Bernardo Schneider; el presidente de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP), Gustavo Cusinato; el senador departamental, Rafael Cavagna; y el director administrador de la DPV, Exequiel Donda.
También participaron la viceintendenta Desireé Peñaloza; la coordinadora del Senado de Entre Ríos, Julieta Sosa; la coordinadora de Cultura y Turismo de Nogoyá, Karina Clementin; concejales; representantes de instituciones y colegios; autoridades de la Policía; y vecinos que se acercaron a la consulta pública.