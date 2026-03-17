Tras su declaración, Cristina Kirchner insistió que la Causa Cuadernos “es convalidar la mafia”

La ex presidenta Cristina Kirchner sostuvo este martes que “la causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia”, luego de haber declarado más temprano en los tribunales de Comodoro Py en el marco de ese expediente.

La titular del Partido Justicialista (PJ) acompañó su mensaje en la red social X con un enlace de un video de su abogado, Carlos Beraldi, “mostrando los cuatro casos" a los que ella hizo mención cuando se refirió a "las prácticas mafiosas del todavía Fiscal Federal Carlos Stornelli y del juez Bonadío en relación a esta causa”.

“Podrás ver las capturas de los chats entre Marcelo D’Alessio y el fiscal Carlos Stornelli (autor de la acusación de este juicio) que prueban la extorsión, el chantaje y el manejo delictivo de la Ley del Arrepentido, la violación de la Ley de Inteligencia realizando maniobras de espionaje sobre abogados defensores, vulnerando todas las garantías constitucionales, entre otros delitos”, escribió.

Y agregó: “También podrás ver las fotografías de Stornelli y D’Alessio en Pinamar y escuchar los audios. Todos son hechos probados a través de pericias documentales digitales irrefutables y del testimonio de las propias víctimas en el juicio oral contra Marcelo D’Alessio, cuya sentencia tuvo lugar el 25 de septiembre del año pasado”.

"En dicho fallo, los jueces estimaron que el vínculo existente entre Marcelo D’Alessio y el Fiscal Stornelli era un ´activo muy valioso de la asociación ilícita´. La Causa Cuadernos es algo más que persecución política, es convalidar la mafia", cerró.

La ex mandataria había declarado más temprano en la Causa Cuadernos, debido a que se fijó la modalidad presencial obligatoria, en momentos en que cumple prisión domiciliaria en su departamento del barrio de Constitución por la condena que recibió en la Causa Vialidad.

“Hubo una oleada de detenciones para apretar a empresarios para que declaren en contra de Cristina. Prácticas mafiosas”, denunció la ex presidenta. Además, criticó el accionar y “el manejo delictivo y criminal” que tuvieron el juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli del caso, puntualmente sobre la interpretación de la denominada ley del arrepentido. “Construyeron las pruebas, hubo forum shopping y apretaron y amenazaron a los empresarios para que digan cualquier cosa”, planteó.

“Vialidad es un poroto al lado de esto. Esta causa fue pergeñada. Alguien puede pensar que hay un Poder Judicial respetable. Cuando veo lo que dicen y se sigue adelante con el juicio, veo que la sentencia ya está escrita”, dijo sobre el caso de los cuadernos de las coimas. Y trazó paralelismos entre lo que fue el proceso de Vialidad con el de los cuadernos, publicó NA.

“Ahora me dicen que tengo que ir presa porque soy socia de los empresarios a los que pedí que se los investigue. Hay algo que no cierra, hay algo podrido. Además, cuando el 1° de marzo, en la Asamblea Legislativa, el presidente de la República anuncia que voy a seguir presa por la causa cuadernos y el memorándum con Irán. Más violatorio de la Constitución Nacional no hay", planteó sobre el mensaje de Javier Milei ante el Congreso.