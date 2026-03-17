"Colectivo de la Memoria": iniciaron los recorridos por ex centros clandestinos a 50 años del golpe Militar

El 24 de marzo se cumplirán 50 años del último golpe cívico-militar en Argentina y la Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) prepara un recorrido especial por los distintos centros clandestinos de detención de Paraná. La actividad "Colectivo de la Memoria", que se realizará en conjunto con la Municipalidad y el Ente Mixto de Turismo, forma parte de la “Agenda M”, un programa de la universidad que integra actividades en el marco del Día de la Mujer, la Memoria y Malvinas.

En diálogo con Elonce, Verónica Gómez, secretaria de Comunicación de UADER, explicó que “este año, además, establecimos en la papelería oficial la leyenda ‘50 años del golpe, nunca más’”.

Verónica Gómez

Uno de los ejes centrales de la agenda será el Bus de la Memoria, que recorrerá distintos puntos de la ciudad vinculados con la represión ilegal. “El colectivo tiene guías que son estudiantes de nuestras facultades. Para que puedan narrar correctamente lo que sucedió, la gente de La Solapa, quienes fueron víctimas de la dictadura, transmitió ese conocimiento. Ahí hay un verdadero resguardo de la memoria porque los jóvenes nacieron en democracia”, señaló Gómez.

Centros clandestinos y relato histórico

El recorrido incluirá los principales centros clandestinos de detención de Paraná. Gómez explicó: “Se visita primero el Monumento a los Detenidos Desaparecidos en Plaza Saénz Peña, luego las Unidades Penales 1 y 2, la Base, el Hospital Militar, donde funcionó una maternidad clandestina, el segundo Batallón de Comunicaciones, la escuela Álvarez Condarco y la Policía Federal. El circuito finaliza en el Museo de Bellas Artes, que también funcionó como centro de detención”.

La comunicadora destacó: “Como dijo Rosario Badano, poner palabra en los lugares donde hubo silencio es un ejercicio fundamental para este trabajo de la memoria”. Gómez agregó que la convocatoria fue inmediata: “Los cupos se llenaron dos horas después de abrir la inscripción. Hubo mucha motivación de docentes que inscribieron a sus cursos con estudiantes, lo que nos parece muy valioso”.

La iniciativa se realizó anteriormente como bicicleteada recorriendo algunos puntos de la ciudad, pero este año el colectivo permite un abordaje más amplio y sistemático. “Este proyecto permite mantener viva la memoria a 50 años del golpe, seguir defendiendo, hablando de la verdad y pidiendo justicia”, afirmó Gómez.

Memoria, derechos humanos y compromiso universitario

Sobre la investigación de posibles centros clandestinos aún no identificados, Gómez aclaró: “Ha sido más mediático que real. La justicia no tiene ninguna actuación judicial todavía, aunque es posible que existan otros lugares, identificables a partir de los testimonios de quienes estuvieron detenidos”.

En cuanto a la polarización actual, Gómez sostuvo que “permitir el debate, el diálogo y la palabra es fundamental. No nos podemos permitir volver a la teoría de los dos demonios”. Recordó que la UADER tiene un fuerte compromiso con los derechos humanos: “Entregamos Honoris Causa a Estela de Carlotto, Rosario Badano y Baltasar Garzón, y próximamente a Ricardo Gil Lavedra. Además, dictamos la materia de Derechos Humanos de manera obligatoria en todas las carreras, desde ingeniería en sistemas hasta enfermería”.

Agenda cultural y participación en la marcha

El recorrido del bus se desarrollará durante cuatro días, del martes 17 al viernes 20 de marzo, con dos circuitos diarios que comienzan a las 9 y finalizan a las 16 en la Catedral, siempre sujeto a condiciones climáticas. Además, la universidad coordina otras actividades culturales en distintas sedes, conformando un colectivo artístico de la memoria que tendrá presencia en la marcha del 24 de marzo.

"Colectivo de la Memoria": un recorrido por ex centros clandestinos

Gómez concluyó: “Este año se cumplen 50 años del golpe y, más allá de esta fecha, nuestra universidad trabaja durante todo el año para sostener la Memoria, la Verdad, la Justicia y la identidad. Mantener viva la palabra es fundamental para no repetir la historia”.