Tras la renuncia de Fernando Bearzi, asumió Guillermo Arancibia como nuevo director ejecutivo de la ANSES

Fernando Bearzi presentó su renuncia como director ejecutivo de ANSES y Guillermo Arancibia asumirá con foco en digitalización y modernización del organismo.
Fernando Bearzi presentó este martes su renuncia al cargo de director ejecutivo de ANSES, y en su lugar asumirá Guillermo Arancibia, quien se convierte en el cuarto titular de la entidad en la era Milei.
Bearzi había asumido en febrero de 2025, después de desempeñarse como subdirector del organismo.
Trayectoria de Guillermo Arancibia
Guillermo Arancibia es Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de Córdoba y cuenta con un posgrado en especialización financiera de la Universidad de Belgrano. Posee más de 30 años de trayectoria en el sector público, la investigación académica y la consultoría.
En ANSES desarrolló una extensa trayectoria, culminando como Subdirector Ejecutivo de Prestaciones entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. Además, ocupó cargos como Gerente General en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. En el ámbito internacional y académico, fue analista senior en la Organización Interamericana de la Seguridad Social. Durante el último año, fue asesor del Ministerio de Capital Humano, participando en la puesta en marcha del Centro de Formación Capital Humano.
Nueva etapa de digitalización y modernización
Con la asunción de Arancibia, ANSES busca consolidar la transformación digital del organismo y agilizar la gestión de trámites y prestaciones. “Se optó por un perfil como el de Arancibia para liderar esta nueva fase”, explicaron desde fuentes oficiales.
La salida de Bearzi se produce en un contexto de renovación de autoridades en la entidad y marca un giro hacia la modernización de los procesos internos, en línea con los objetivos del Ministerio de Capital Humano.