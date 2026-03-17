Continúa abierta la convocatoria para ocupar puestos en mercados y ferias de Paraná

REDACCIÓN ELONCE
Hay tiempo de inscribirse hasta este viernes 20 de marzo. Se priorizarán los proyectos asociativos que ofrezcan elaboración propia de productos alimenticios, con antecedentes acreditados en la actividad y consistencia en la propuesta comercial.
En un esfuerzo por fortalecer la oferta comercial de los mercados y ferias municipales de Paraná, continúa abierta la convocatoria para que emprendedores puedan presentar proyectos y ocupar puestos en estos espacios.
La iniciativa, que comenzó el viernes 6 de marzo, permanecerá abierta hasta este viernes 20 de marzo, brindando la oportunidad a los interesados de integrarse a los mercados más tradicionales de la ciudad.
Oscar Bustamante, subsecretario de Producción, detalló a Elonce los aspectos clave de la convocatoria y las recomendaciones para aquellos que deseen participar: "La posibilidad de presentar proyectos continúa abierta hasta este viernes 20 inclusive. Se trata de nueve puestos disponibles: cuatro en el Mercado Sud, tres en la Feria de Salta y Nogoyá, y dos en Perú 38. Todo el procedimiento necesario para presentar un proyecto está disponible en la página web oficial de la municipalidad".
Requisitos para presentar un proyecto
Los interesados deben presentar varios documentos importantes:
-Proyecto o propuesta comercial conforme el formulario establecido por la Subsecretaría de Producción de la Secretaría de Hacienda y Producción de la Municipalidad. Descargar aquí
-Copia de DNI
-Certificado de Antecedentes penales
-Antecedentes laborales y/o comerciales que avalan la postulación del proyecto
-Cumplir los demás requisitos formales dispuestos por la Ordenanza N° 10.034
"Lo más destacado es la carta de presentación de la idea. Es importante detallar qué es lo que se quiere hacer, cuáles son los clientes potenciales, los costos implicados y la estrategia comercial. Este formulario será evaluado para conformar un orden de mérito", agregó Bustamante.
"Estamos recibiendo muchas consultas y proyectos. Este es un proceso abierto y accesible, y esperamos seguir sumando nuevos emprendedores a nuestros mercados", dijo.
Los proyectos se presentan impresos en Mesa de Entradas de la Subsecretaría de Producción - Perón 573 de 7.30 a 12.30 horas.
Diversidad de rubros y propuesta comercial
Los puestos que se ofrecen no están limitados a un solo tipo de rubro, sino que la convocatoria está abierta a una amplia gama de actividades comerciales. Sin embargo, tienen prioridad aquellos emprendimientos que estén orientados a la elaboración propia de productos alimenticios y que cuenten con una actividad asociativa. Además, el enfoque está en crear una oferta diversificada que evite la saturación de un mismo tipo de emprendimiento dentro de cada mercado.
"Es importante que quienes presenten sus proyectos visiten las ferias y mercados municipales para conocer los puestos disponibles y analizar qué otros emprendimientos ya están funcionando, para evitar duplicación de rubros", recomendó Bustamante.
Además de la actividad comercial, la gestión municipal promueve otras iniciativas como la marca "Sabores de la Feria", que busca enriquecer la experiencia de los mercados con actividades culturales y gastronómicas. La propuesta incluye eventos en horarios nocturnos y actividades especiales que van más allá de la venta directa, ofreciendo un atractivo adicional para la comunidad.
"Transforma nuestros mercados en un espacio no solo comercial, sino también cultural. Este fin de semana, por ejemplo, en el Mercado Sud se realizará una Peña Folclórica, una de las muchas actividades que organizamos para que los ciudadanos se acerquen a nuestros mercados", destacó Bustamante.