Música en el Anfiteatro cierra enero con una noche especial dedicada al folclore

Este sábado, desde las 20, el Anfiteatro Héctor Santángelo será escenario de la última jornada de Música en el Anfiteatro, un espacio de encuentro cultural impulsado por la Municipalidad. La actividad es de acceso libre y se desarrollará en el marco de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad.
El ciclo se despide con un Especial Folclore, celebrando el cierre de la programación de enero con una propuesta pensada para el disfrute de vecinos y vecinas.
La iniciativa invita a compartir una noche al aire libre, con patio gastronómico y un recorrido por diversas expresiones del folclore argentino, promoviendo el acceso abierto a la cultura y fortaleciendo los espacios públicos como ámbitos de encuentro comunitario.
La programación contará con las presentaciones de Tierra Nativa, Litoral Mitá, la Compañía de Danza Expresarte y Bernardita Gutiérrez, junto a la participación especial de Chango Spasiuk, referente indiscutido de la música del litoral.
Una figura clave de la música popular argentina
Nacido en Apóstoles, provincia de Misiones, Chango Spasiuk es uno de los compositores y acordeonistas más destacados del país. Con más de tres décadas de trayectoria, se ha presentado en escenarios nacionales e internacionales y ha sido reconocido con numerosos premios, entre ellos los Gardel y el Konex de Platino. Su obra se caracteriza por una búsqueda artística personal que combina la tradición del chamamé con influencias contemporáneas, consolidándolo como una de las voces más singulares de la música popular argentina.
De esta manera, Música en el Anfiteatro se despide de enero con una propuesta que pone en valor la riqueza del folclore y el talento de artistas locales y nacionales, consolidándose como un espacio anual de encuentro artístico y apertura cultural en la ciudad.