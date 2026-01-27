El equipo de futsal de Neuquen puso en marcha su pretemporada con la mira en el 2026

REDACCIÓN ELONCE
La pretemporada de Neuquen futsal continúa en Paraná con trabajos intensos, nuevos jugadores y objetivos claros de cara a la Copa Pingüino y el Torneo Apertura 2026.
La pretemporada de Neuquen en el futsal sigue avanzando a paso firme en la ciudad de Paraná, donde el equipo retomó los entrenamientos este lunes por la noche con vistas a una temporada 2026 cargada de competencia. Bajo la coordinación del cuerpo técnico, el plantel trabaja tanto en lo físico como en lo táctico para llegar de la mejor manera a los primeros compromisos oficiales del año.
Los entrenamientos se desarrollan con una planificación que comenzó incluso antes del cierre de la temporada pasada. El objetivo principal es llegar en óptimas condiciones a la Copa Pingüino, certamen organizado por el propio club y que se disputará el próximo 14 de febrero, funcionando como el primer gran desafío del calendario.
Además, la preparación apunta al Torneo Apertura, que dará inicio durante el primer fin de semana de marzo. La idea del cuerpo técnico es lograr un equipo competitivo desde el arranque, sosteniendo una identidad de juego que ya le dio resultados a la institución en 2025.
Balance positivo y continuidad del proyecto deportivo
Alejandro Battauz, ayudante técnico del equipo y director técnico de la categoría C20, destacó el trabajo sostenido que viene realizando Neuquen en el futsal. “Estamos trabajando desde la temporada pasada. La idea es preparar el equipo para la Copa Pingüino y después continuar con la puesta a punto para el Torneo Apertura”, explicó.
El balance institucional del año anterior fue altamente positivo. Neuquen logró el campeonato anual en C20, el título en la rama femenina y alcanzó las finales del Clausura en la élite, donde Neuquen Amarillo se consagró campeón. Estos logros fortalecieron el proyecto y consolidaron la estructura deportiva del club.
Desde el cuerpo técnico remarcan que la continuidad del trabajo y la planificación a largo plazo fueron claves para sostener el crecimiento competitivo en todas las categorías, algo que buscan reafirmar durante este nuevo año.
Nuevas incorporaciones y espíritu de grupo
De cara al 2026, el plantel sumó nuevos integrantes que, según Battauz, se adaptaron rápidamente al grupo. “Hay integrantes nuevos que se amoldaron muy bien al equipo. Espero que les esté gustando el grupo, porque eso es fundamental”, señaló.
El entrenador también remarcó la importancia del clima interno, entendiendo al futsal como un deporte de fuerte componente social y recreativo, sin dejar de lado la competencia. “Todos sabemos que es un deporte para recreación, si bien la competencia siempre está”, afirmó.