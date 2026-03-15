TC2000: el entrerriano Franco Riva ganó el Callejero de Buenos Aires

El arranque del campeonato 2026 del TC2000 tuvo acción en el exigente circuito urbano del Callejero de Buenos Aires, donde el gualeguaychuense Franco Riva logró una contundente victoria al aprovechar la pole obtenida gracias al formato de grilla invertida. El piloto del equipo Proracing, al mando del único sedán de la categoría, un Chevrolet Cruze, marcó el ritmo desde el inicio y supo administrar la diferencia para quedarse con el triunfo.

A lo largo de la competencia, Franco Riva mantuvo el control de la carrera pese a la presión creciente de sus perseguidores. El trazado urbano de 2.509 metros, con muros muy cercanos a la pista y pocas zonas de sobrepaso, condicionó gran parte del desarrollo de la final, que se caracterizó por ser lineal durante la mayor parte de su recorrido.

Stang presionó hasta el final

El principal rival del ganador fue Emiliano Stang, quien a bordo de un Corolla Cross GR del Toyota Gazoo Racing se ubicó segundo cuando restaban diez minutos para el final. Con un ritmo muy competitivo, el entrerriano intentó en varias ocasiones superar a su coterráneo.

Sin embargo, la defensa de Riva fue efectiva en los momentos clave y Stang debió conformarse con el segundo puesto. El podio lo completó Gabriel Ponce de León, también con un Corolla Cross GR, en un fin de semana sólido para el piloto de Junín, que se mantuvo entre los protagonistas durante toda la actividad.

La competencia tuvo una neutralización cercana a los diez minutos tras el incendio del auto de Francisco Monarca, quien conducía un Honda ZR-V. Afortunadamente, el piloto no sufrió consecuencias físicas pese al incidente que obligó a interrumpir momentáneamente la carrera.

Debuts destacados y abandonos importantes

Uno de los debutantes que dejó una gran impresión fue Valentín Yankelevich. Con su Corolla Cross GR finalizó cuarto y además marcó el récord de vuelta de la competencia, avanzando ocho posiciones respecto a su lugar de largada.

También se destacó Facundo Aldrighetti, quien finalizó quinto con el Honda ZR-V tras protagonizar varias maniobras de sobrepaso luego de partir desde la quinta fila. En contraste, el fin de semana tuvo golpes duros para algunos protagonistas importantes del campeonato.

El campeón 2025 y autor de la pole position, Matías Rossi, abandonó cuando marchaba quinto y restaban diez minutos de competencia debido a una falla en el motor de su Corolla Cross GR. Una situación similar vivió Nicolás Palau, quien había comenzado desde la primera fila y había marcado el récord de vuelta, pero un problema en la caja de su VW Nivus lo obligó a abandonar a pocos minutos del final.

Tampoco pudo completar la carrera Marcelo Ciarrocchi. El piloto del Fiat Pulse venía protagonizando maniobras al límite para avanzar posiciones, pero un golpe contra el muro lo dejó fuera de competencia.

El “top 10” lo completaron: sexto Franco Morillo (Chevrolet Tracker), séptimo Diego Ciantini (Nissan Kicks), octavo Benjamín Squaglia (Fiat Cronos), noveno Tomás Fernández (Corolla Cross) y décimo Matías Capurro (VW Nivus).

La próxima fecha del campeonato de TC2000 se disputará el 12 de abril.