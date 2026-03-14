El entrerriano Franco Riva larga desde la primera posición en el Callejero de Buenos Aires

Con un gran desempeño en la clasificación, Franco Riva larga desde la primera posición en la final del Callejero de Buenos Aires del TC2000, marcando un regreso destacado a la categoría y destacando en su ciudad natal.
Franco Riva se quedó con el primer lugar de la grilla para la final del TC2000 en el Callejero de Buenos Aires, que se disputará este domingo desde las 13. El piloto de Gualeguaychú expresó su emoción en redes sociales: “Largamos desde el P1 en el Callejero de Buenos Aires. ¡Increíble, estoy soñando despierto!”.
El volante local retornó a la categoría este año y mantiene el nivel mostrado la temporada pasada. Su desempeño en la clasificación le permitió aprovechar la disposición de la grilla invertida para la final, una regla particular del certamen que beneficia a los pilotos mejor ubicados en la primera tanda.
Riva compartirá la primera fila con Nicolás Palau, quien finalizó quinto en la clasificación, mientras que el campeón defensor, Matías Rossi, que había marcado la pole en la primera clasificación con un tiempo de 1:04.072, partirá desde el sexto cajón de la grilla.
Una gran oportunidad para el piloto local
El regreso de Franco Riva a la categoría genera expectativas entre los fanáticos locales, que ven en su desempeño una continuidad de la regularidad que mostró el año pasado. Partir desde la primera posición le otorga una ventaja estratégica clave para intentar pelear por la victoria, publicó R2820.
A lo largo del fin de semana, Riva se mostró consistente y rápido en cada vuelta del Callejero, adaptándose al circuito urbano que combina curvas técnicas y zonas de alta velocidad. Su ritmo y manejo fino serán determinantes en la lucha por mantenerse al frente del pelotón.
La final promete ser intensa, con pilotos como Gabriel Ponce de León y Emiliano Stang listos para aprovechar cualquier oportunidad y sumar puntos importantes para el campeonato 2026. Para Riva, la carrera representa no solo un desafío deportivo, sino también una oportunidad de brillar frente al público local y consolidar su regreso al TC2000.