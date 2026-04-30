Consejo de la Magistratura: reabren inscripciones para concursos en cargos judiciales

El Consejo de la Magistratura de Entre Ríos dispuso la reapertura de inscripciones para distintos concursos públicos destinados a cubrir cargos en el Poder Judicial, en un nuevo llamado que se desarrollará entre el 18 de mayo y el 8 de junio inclusive.

La convocatoria del Consejo de la Magistratura fue formalizada a través de la resolución N° 1436/26 y abarca los concursos N° 273 al 275, 282 al 284, 290 y 291. Según se informó, el objetivo es avanzar en la cobertura de vacantes consideradas estratégicas dentro del sistema judicial provincial.

El proceso permitirá seleccionar profesionales para desempeñarse en defensorías, fiscalías y en la Procuración Adjunta, en distintas ciudades de Entre Ríos.

Cargos en distintas jurisdicciones

El Consejo de la Magistratura detalló que la covocatoria incluye cargos de defensores auxiliares con competencia penal en Gualeguay, Concordia y Concepción del Uruguay.

También se concursarán puestos de defensores públicos en las ciudades de Paraná, Gualeguaychú y Concordia, con el fin de reforzar la estructura del Ministerio Público de la Defensa.

Además, en Paraná se encuentra disponible un cargo de procurador adjunto con competencia en materia contencioso administrativa y procedimientos constitucionales.

En tanto, en la ciudad de Gualeguay se abrió la convocatoria para un cargo de fiscal de coordinación.

Modalidad de inscripción

Las postulaciones ante el Consejo de la Magistratura deberán realizarse de manera presencial o a través de un tercero autorizado.

El trámite se llevará adelante en la Secretaría General del organismo, ubicada en Alameda de la Federación 471, en la ciudad de Paraná, en el horario de 8 a 12.

Desde el organismo indicaron que los interesados podrán acceder a la resolución completa, formularios y detalles del proceso a través del sitio web oficial.

Objetivo de la convocatoria

El llamado del Consejo de la Magistratura busca garantizar el normal funcionamiento del sistema judicial, mediante la cobertura de cargos clave para la tramitación de causas penales y constitucionales.

Según se indicó, estas designaciones apuntan a fortalecer la estructura del Poder Judicial y mejorar la respuesta en distintas jurisdicciones de la provincia.