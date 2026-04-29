La Oficina de Violencia Doméstica registró 18.014 atenciones en 2025

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, registró 18.014 atenciones, lo que representa un aumento del 5% respecto de 2024 y un promedio de 49 atenciones diarias
La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación publicó en las últimas horas el informe estadístico correspondiente al año 2025, el cual demostró un incremento en las atenciones con respecto al 2024.
Durante doce meses, la OVD registró 18.014 atenciones, lo que representa un aumento del 5% respecto de 2024 y un promedio de 49 atenciones diarias. Las mismas corresponden a 10.124 presentaciones y 7.890 consultas informativas presenciales. En uno y otro caso, fueron realizadas mayoritariamente por mujeres y por fuera del horario judicial. En comparación con 2024, las presentaciones aumentaron un 3% y las consultas un 8%.
Conforme a la información a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, los equipos interdisciplinarios de la OVD realizaron 13.313 evaluaciones de situaciones de riesgo correspondientes a 12.566 personas afectadas. El grupo mayoritario fue el de las mujeres adultas de 18 a 59 años, quienes representaron el 50%. Les siguieron las niñas, niños y adolescentes (NNyA) de 0 a 17 años con el 31% y una edad promedio de 9 años.
En cuanto a las personas denunciadas, el informe destaca que se registró un total de 10.280, en el que el 71% eran de sexo masculino y su edad promedio de 40 años. Entre estas, 3 de cada 10 presentaban consumo problemático de alcohol (29%) o de sustancias psicoactivas (28%) y 855 poseían armas (8%).
Respecto de las características de la violencia, el vínculo predominante entre las personas afectadas y las denunciadas fue el de pareja o ex pareja (45%), seguido del vínculo filial (35%).
Sobre qué tipo de violencia fue la más frecuente, las autoridades indican que es la psicológica (96%), seguida por la física y simbólica (42% cada una), de tipo ambiental (28%), económica patrimonial (27%) y de tipo sexual (7%). En estos casos, 9 de cada 10 personas afectadas eran de sexo femenino.
Un dato alarmante es que “el 25% de las evaluaciones correspondieron a situaciones de riesgo altísimo o alto y que 1.758 personas presentaban lesiones producto de la violencia”.
La mayoría de los episodios de violencia relatados (57%) ocurrieron con una frecuencia diaria o semanal y apenas el 6% relató un primer episodio.
El 99% de los casos recibidos en la OVD fue derivado a la Justicia Nacional en lo Civil, el 67% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 31% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (GCABA) y el 12% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.
En el marco de estas derivaciones, la Justicia Nacional en lo Civil ordenó al menos 34.913 medidas preventivas urgentes. Entre ellas, la prohibición de acercamiento a la persona denunciante (66%), la prohibición de contacto (63%), la entrega de botón antipánico (39%) y el cese de los actos de perturbación e intimidación (33%).