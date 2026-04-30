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Más de 180 jóvenes participaron de una jornada deportiva en el Club Sportivo Urquiza de Paraná

Más de 180 jóvenes participaron de la jornada “Red Oeste en Juego” en el Club Sportivo Urquiza, registró Elonce. La actividad incluyó deporte, talleres y propuestas de integración.

30 de Abril de 2026
Red Oeste en Juego
Red Oeste en Juego Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

Más de 180 jóvenes participaron de la jornada “Red Oeste en Juego” en el Club Sportivo Urquiza, registró Elonce. La actividad incluyó deporte, talleres y propuestas de integración.

Más de 180 jóvenes participaron de "Red Oeste en Juego" en el Club Sportivo Urquiza, en una jornada organizada por la Red Comunitaria Oeste con acompañamiento del municipio de Paraná. La actividad incluyó encuentros deportivos, partidos de fútbol mixto, talleres y espacios de integración. El evento se desarrolló en el marco del programa Marca Identidad, que impulsa acciones territoriales con participación de distintas áreas municipales.

 

La coordinadora de la Subsecretaría de Convivencia Ciudadana, Neri Ribero, explicó a Elonce que el programa busca fortalecer el trabajo en redes. “Se acompaña a las redes territoriales con financiamiento y articulación entre áreas”, indicó.

En la jornada participaron representantes institucionales, entre ellos autoridades municipales y referentes del club de barrio La Floresta. Además, familiares y vecinos acompañaron la jornada en el predio deportivo. También hubo distintos stands informativos de áreas municipales.

 

Por su parte, la subsecretaria de Convivencia Ciudadana, Yamina Bainella, destacó el objetivo del encuentro. “Es un momento para que los adolescentes se encuentren entre pares y participen de actividades recreativas”, señaló.

Más de 180 jóvenes participaron de una jornada deportiva en el Club Urquiza de Paraná

En tanto, la presidenta del Club Sportivo Urquiza, María Galván, valoró la realización del evento. “Le da vida al club y permite que los chicos del barrio se reencuentren a través del deporte”, expresó.

 

Y la concejal Fernanda Facello señaló a Elonce que la actividad incluyó talleres vinculados a salud mental, prevención de adicciones y otras temáticas.

 

Desde la organización indicaron que el ciclo tendrá continuidad con nuevas jornadas en otros clubes de la ciudad, como San Miguel y Ciclón del Sur.

 

El programa Red Oeste en Juego forma parte de una estrategia de integración social que promueve el deporte y la participación juvenil en distintos barrios de Paraná.

Temas:

Paraná Jóvenes deporte Comunidad Red Oeste
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