Confirmaron la identidad del camionero fallecido en Ruta Nacional 127

Se confirmó la identidad del camionero fallecido tras un siniestro vial ocurrido alrededor de las 15:00 horas del lunes 26 de enero de 2026 sobre la Ruta Nacional N° 127, a la altura del kilómetro 117, en el puente sobre el Arroyo Las Toscas, en jurisdicción de Mojones Sud (departamento Villaguay). La víctima fue identificada como Diego Sebastián Lukac, de 51 años, domiciliado en Zavallo, en la provincia de Santa Fe.

El hecho se produjo cuando un camión de transporte de animales de la empresa Tomasello, que circulaba sin carga en sentido suroeste–noreste, protagonizó un siniestro que derivó en un incendio total del rodado. Tras la intervención de los servicios de emergencia, se constató la presencia del conductor fallecido debajo del vehículo.

En primera instancia, personal de la Comisaría Bovril, encabezado por su jefe de dependencia, intervino intentando rescatar el cuerpo, pero debió abandonar la operación por intoxicación por inhalación de gases y quemaduras debido a la intensidad del fuego, que dificultó la extracción de la víctima.

Detalles del camionero fallecido y recorrido

Según se informó, Lukac provenía de San Francisco, provincia de Córdoba, donde había dejado hacienda y dormido, y se dirigía hacia una estancia ubicada en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, con el fin de cargar animales.

El camión sin carga se desplazaba por la ruta cuando, por causas que se investigan, se produjo el siniestro que culminó con el incendio total del vehículo. Las circunstancias exactas que derivaron en el accidente permanecen bajo investigación, mientras el personal policial continúa trabajando en la zona.

Los familiares de la víctima fueron notificados y se encuentran en comunicación con las autoridades locales.

Intervención policial y recomendaciones de tránsito

Tras el siniestro, personal policial y servicios de emergencia permanecen en el lugar para garantizar la seguridad y el resguardo de la zona. Se encuentra en curso la investigación judicial correspondiente, a cargo de la autoridad competente, para esclarecer las causas del accidente.

La policía solicitó a quienes transiten por la Ruta Nacional 127 hacerlo con extrema precaución, respetando las indicaciones del personal a cargo, debido a que las tareas de limpieza y peritaje continúan activas.