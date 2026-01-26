 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Departamento La Paz

Un fallecido tras despiste e incendio de un camión sobre Ruta Nacional 127

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 117 en inmediaciones del puente sobre el arroyo Las Toscas. El conductor falleció en el lugar y el tránsito permanecía totalmente interrumpido, según informaron desde Seguridad Vial.

26 de Enero de 2026
Fatal accidente sobre Ruta Nacional 127
Fatal accidente sobre Ruta Nacional 127 Foto: Policía de Entre Ríos

El siniestro vial ocurrió a la altura del kilómetro 117 en inmediaciones del puente sobre el arroyo Las Toscas. El conductor falleció en el lugar y el tránsito permanecía totalmente interrumpido, según informaron desde Seguridad Vial.

Un trágico siniestro vial se registró este lunes en la Ruta Nacional 127, donde el conductor de un camión jaula perdió la vida tras despistar el vehículo en una curva.

 

De acuerdo a la información brindada por la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial, el hecho ocurrió a la altura del kilómetro 117, en la zona del puente sobre el arroyo Las Toscas, en cercanías al ingreso a la localidad de Bovril (departamento La Paz).

 

Por causas que se tratan de establecer, el camión jaula se despistó a la altura de una curva y cayó al vacío. Como consecuencia del impacto, la cabina del rodado se incendió y el conductor del rodado falleció en el lugar.

 

 

 

Personal del Puesto de Control Vial Federal tomó intervención en el incidente y dispuso el corte total del tránsito en el sector, mientras se desarrollaban las actuaciones correspondientes y se aguardaba la llegada de los equipos de emergencia y peritos.

 

Las autoridades recomendaron circular con extrema precaución y utilizar rutas alternativas hasta tanto se normalice la circulación.

Temas:

siniestro vial despiste e incendio Ruta Nacional 127 Bovril
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso