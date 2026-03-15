Intento de robo con cuchilla: detuvieron a dos jóvenes tras allanamientos en Concepción del Uruguay

Efectivos de la Sección Judiciales y del Comando Radioeléctrico desarticularon este domingo a dos hombres acusados de protagonizar un violento intento de robo ocurrido el sábado en Concepción del Uruguay. Durante el ataque, la víctima resultó herida con una cuchilla cuando los sospechosos intentaron sustraerle sus pertenencias.

La investigación se inició a partir del grave episodio ocurrido cerca de las 14:30 en inmediaciones de calle Suipacha y Boulevard Montoneras. En ese lugar, un hombre de 29 años fue abordado por dos jóvenes que intentaron robarle la mochila utilizando una cuchilla tipo carnicero.

Como consecuencia del ataque, el damnificado sufrió una herida cortante en su brazo derecho, lo que motivó la intervención de la Justicia y el inicio de una investigación para identificar a los agresores.

La causa judicial

Debido a la violencia del hecho, la causa fue caratulada como “Robo agravado por el uso de arma blanca en grado de tentativa” y quedó a cargo de la fiscal María Occhi.

Con el avance de la investigación y el análisis de distintos elementos probatorios, se logró identificar a los presuntos autores del ataque, lo que permitió solicitar medidas judiciales para proceder a su detención.

En ese marco, durante la mañana de este domingo, alrededor de las 09:10, la Justicia de Garantías autorizó la realización de dos allanamientos en distintos puntos de Concepción del Uruguay.

Allanamientos y detenciones

El primer procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada sobre Boulevard Montoneras al 300. En ese domicilio, detuvieron a un joven de 21 años.

Durante el operativo también se secuestraron prendas de vestir y calzado que estarían vinculados con el hecho investigado.

El segundo allanamiento se realizó en una propiedad situada en calle 25 de Agosto al 900, donde fue aprehendido el segundo implicado, un joven de 23 años.

Elementos secuestrados

En este último procedimiento, los efectivos policiales incautaron distintos elementos que podrían haber sido utilizados al momento del intento de robo.

Entre ellos se encuentran una bicicleta rodado 29, una remera de un club de futbol y un par de zapatillas que serían las que vestía uno de los sospechosos al momento del ataque.

Finalmente, ambos detenidos fueron trasladados a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde quedaron alojados a disposición de las autoridades judiciales mientras continúa el avance de la causa.