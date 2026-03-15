Homicidio por presunto robo de cocaína: detuvieron a una mujer en Colón

La investigación por el crimen de José “Pichay” Romero, ocurrido en diciembre en Colón, registró avances significativos a partir de la detención de una mujer sobre quien pesaba un pedido de captura en el marco de una causa caratulada como Supuesto Delito de Homicidio Simple.
La investigación por el crimen de José “Pichay” Romero, ocurrido el lunes 22 de diciembre en Colón, registró avances significativos durante la tarde del sábado, a partir de la detención de una mujer sobre quien pesaba un pedido de captura activo en el marco de una causa caratulada como Supuesto Delito de Homicidio Simple.
La intervención se dio en cumplimiento de un Oficio Judicial librado con fecha 13 de marzo de 2026 por el Juzgado de Transición y Garantías de Colón, a cargo del Dr. Jesús Penayo Amaya.
Tras intensas labores de vigilancia, la mujer de 34 años fue localizada en una vivienda situada sobre calle Craviotto, entre Lucilo González y Pasaje 347, de la ciudad de Colón. Al momento de ser interceptada por los uniformados, se le notificó la medida legal que pesaba sobre su persona.
De inmediato, se mantuvo comunicación con la Unidad Fiscal de Colón en donde se informó sobre los pormenores del procedimiento. La detenida fue trasladada y puesta a disposición de las autoridades pertinentes, quedando alojada en dependencia policial a la espera de las próximas instancias judiciales que demanda la causa.
Hipótesis del crimen
De acuerdo a la principal línea investigativa, el homicidio se habría originado a partir del robo de una riñonera que contenía sustancias estupefacientes. Esa hipótesis fue confirmada oportunamente por el fiscal Alejandro Perroud, quien indicó que el conflicto se desató tras la sustracción de droga.
Según la reconstrucción del hecho, una mujer y otro hombre persiguieron a Romero hasta su vivienda con la intención de recuperar la riñonera. Al llegar al domicilio, se produjeron disparos a través de una puerta de chapa, uno de los cuales hirió de muerte a la víctima, que falleció a raíz de las lesiones provocadas por el arma de fuego.
Los tres primeros imputados por el homicidio fueron Rodolfo Gledes Cardozo y Daniela Gallo, mientras que Adriana Briozzo fue acusada de encubrimiento, ya que habría sido la encargada de descartar el arma utilizada. En el interior de la vivienda donde ocurrió el crimen, la Policía halló además una mochila con 52 envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína, elemento que reforzó la principal hipótesis del caso.
Con el avance de las investigaciones, se concretó la detención de tres hombres más, dos de 31 años y uno de 19, además del secuestro de elementos considerados de interés para la causa. Con estas aprehensiones, el total de detenidos ascendió a seis personas: cuatro hombres y dos mujeres.
“Uno de estos detenidos sería el autor de la muerte violenta”, había asegurado un allegado a la investigación, aunque aclaró que la calificación y el grado de responsabilidad están siendo definidos por la Fiscalía.
Entre los elementos secuestrados figuran prendas de vestir que habrían sido utilizadas por los implicados y que coincidirían con registros de cámaras de seguridad de la zona.