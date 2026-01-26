La Fiesta de la Playa cerró con gran convocatoria, música en vivo y un balance positivo

Con una importante afluencia de público durante todo el fin de semana, la fiesta tuvo este domingo su jornada de cierre en el balneario Thompson, consolidándose como una propuesta que combinó cultura, deporte, turismo y trabajo local frente al río.
El evento, impulsado por la Municipalidad junto al sector privado, se desarrolló en el marco de la agenda ¡Hola Paraná! Verano en la Ciudad.
Durante dos días, la Fiesta de la Playa ofreció una agenda diversa que incluyó espectáculos musicales, competencias deportivas, emprendedores, gastronomía y espacios recreativos para las infancias, convocando a vecinos y visitantes de distintas edades.
En ese marco, el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, destacó el balance positivo de ambas jornadas y subrayó el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado. “La iniciativa se enmarca en la idea de un Estado facilitador promovida por la gestión de la intendenta Rosario Romero, que permite generar oportunidades concretas de trabajo y fortalecer emprendimientos locales”, señaló.
Bustamante valoró la jerarquía de la agenda cultural, con artistas locales y nacionales, y mencionó especialmente el desarrollo de competencias deportivas que se realizaron principalmente durante el sábado, algunas de ellas con carácter federado, lo que despertó interés y participación de deportistas locales y de otras provincias. A esto se sumó el funcionamiento pleno de los espacios de emprendedores, gastronómicos y el patio de juegos para las infancias, que trabajaron de manera sostenida durante ambas jornadas.
Por su parte, el subsecretario de Turismo y presidente del Empatur, Agustín Clavenzani, sostuvo que este tipo de eventos consolida una política de Estado que desde hace años promueve el turismo en Paraná como motor de desarrollo y diversificación de la economía local. En ese sentido, destacó la decisión del Ejecutivo Municipal de avanzar en obras estratégicas en el complejo turístico del Thompson, lo que permitió recuperar y potenciar el espacio como uno de los principales atractivos del verano.
Clavenzani subrayó además la proyección nacional del evento, con la presencia de medios que difundieron las propuestas turísticas de la ciudad, y destacó la respuesta del público, integrado por vecinos de distintos barrios y turistas que eligieron Paraná para disfrutar la temporada estival.
Música, escenario y producción local
La jornada del domingo tuvo como punto destacado los espectáculos musicales, con una grilla que combinó artistas emergentes y propuestas de amplia convocatoria. El cierre estuvo a cargo de La T y La M, que coronó el fin de semana ante un gran marco de público.
También se presentaron artistas locales y regionales, como Enzo Barzola y el grupo Pont a Bailar, que celebraron la posibilidad de participar de un escenario masivo y de gran visibilidad. En ese sentido, la cantante de Pont a Bailar, Irina López Leites, expresó: “Es increíble la convocatoria y todo lo que se organizó. Ver a la gente tan contenta, disfrutando, y al mismo tiempo todo el trabajo que se genera, no tiene precio. Estamos muy agradecidos de poder ser parte de una fiesta así”.
La voz del público, protagonista del cierre
Vecinos y vecinas que participaron del evento coincidieron en destacar el clima de disfrute y encuentro. Belinda, del barrio San Martín, comentó que “vinimos al mediodía en familia para pasar el día en la playa y disfrutar de esta hermosa fiesta. Necesitábamos un espacio así”.
En tanto, Catriel valoró la organización y el desarrollo de la propuesta: “La organización fue muy buena, pasamos un lindo día junto al río, viendo músicos gratis. Hay muchísima gente y no se originó ningún problema. Valoramos que se hagan este tipo de espectáculos”.
Por su parte, Zulma, del barrio San Agustín, expresó su entusiasmo por la jornada: “Estamos pasando un hermoso domingo con amigos. Playa, sol, música en vivo con grandes artistas, mucha gente alrededor, disfrutando de esta hermosa fiesta. Paraná se merecía un evento así; ojalá se repitan”.
Un cierre con postal de verano
De esta manera, la Fiesta de la Playa cerró dos jornadas intensas, con miles de personas disfrutando del río, la música y el espacio público, reafirmando al Balneario Thompson como uno de los escenarios centrales del verano en Paraná y consolidando la marca Viví como sello de los eventos que promueven el encuentro, la identidad y el trabajo local.