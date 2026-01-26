 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales Sucedió este lunes

Un auto chocó a una ciclista en la Costanera de Paraná: la mujer sufrió heridas, pero está fuera de peligro

Por causas que tratan de esclarecerse, un auto y una bicicleta colisionaron en la Costanera de Paraná en la tarde de este lunes, produciéndose la caída de la mujer, que debió ser trasladada al hospital San Martín.

26 de Enero de 2026
Imagen del accidente.
Imagen del accidente. Foto: Elonce.

Se produjo un accidente de tránsito entre un auto y una bicicleta en horas de la tarde de este lunes en la Costanera de Paraná, produciéndose lesiones en una mujer.

 

Según indicaron a Elonce fuentes policiales, la mujer sufrió escoriaciones producto de que un auto marca Chevrolet invadiera el carril de la bicisenda e impactara contra una ciclista.

 

Como resultado, la mujer, mayor de edad y oriunda de Paraná, fue atendida en primera instancia por vecinos y posteriormente fue trasladada en ambulancia al hospital San Martín.

 

Allí se constató que sufrió lesiones que no fueron de gravedad. Presentaba lesiones en la zona del cuello, pero finalmente fue dada de alta del nosocomio local.

 

Temas:

Choque Costanera de Parana Auto bicicleta
