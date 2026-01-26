 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Un conductor perdió el control del auto y volcó en la Autovía Artigas

26 de Enero de 2026
No se reportaron lesionados.

REDACCIÓN ELONCE

Un accidente vial ocurrido este lunes en la Autovía José Gervasio Artigas generó demoras y obligó a extremar precauciones en un tramo cercano a la ciudad de Federación.

Un accidente vial se registró este lunes sobre la Autovía José Gervasio Artigas, correspondiente a la Ruta Nacional 14, en el tramo mano Chajarí–Buenos Aires, antes de la rotonda de acceso a la ciudad de Federación. Por causas que aún se encuentran bajo investigación, un auto perdió el control y terminó volcado sobre la calzada.

 

El vehículo quedó con sus ruedas hacia arriba y ocupando parcialmente uno de los carriles de circulación, lo que generó complicaciones en el tránsito y obligó a los conductores a realizar maniobras de precaución para evitar nuevos incidentes, informó fmdeleste.

Como consecuencia del vuelco, se produjeron demoras en la circulación vehicular.

 

Daños materiales y asistencia en el lugar

De acuerdo a lo observado en el lugar del hecho, el vehículo involucrado sufrió importantes daños materiales producto del impacto y el vuelco. tramo recto pero de alto tránsito.

Hasta el momento, no trascendieron oficialmente datos sobre personas lesionadas, y se aguarda información por parte de las autoridades policiales y de los servicios de emergencia que intervinieron en el lugar. Tampoco se difundieron detalles sobre la cantidad de ocupantes del vehículo ni si fue necesaria la derivación de personas a centros de salud.

Personal policial trabajó en la zona para ordenar el tránsito y garantizar la seguridad vial.

Temas:

auto volcado Autovía Artigas Ruta Nacional 14 Federación
