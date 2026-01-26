Bajó a la banquina para evitar una colisión y volcó un chasis cargado de trigo en Ruta Provincial 32

Un vuelco de chasis cargado de trigo ocurrió este lunes a las 12.20 en la Ruta Provincial 32, a la altura del kilómetro 42, en la zona conocida como la “Curva de la Conejera”. El siniestro vial involucró a un transporte de carga que circulaba en sentido norte-sur y que terminó con el chasis volcado y gran parte del cereal esparcido sobre la banquina.

Al arribar al lugar, el personal policial constató la presencia de un chasis marca TAHNO, volcado sobre la banquina, con su carga de trigo desparramada sobre el pasto. La unidad tractora era un camión Volkswagen 19330, color blanco, perteneciente a la empresa Brondi, con sede en la ciudad de María Grande.

El rodado era conducido por el ciudadano Gonzalo Fabián Feltes, de 39 años, de María Grande, quien resultó ileso tras el incidente.

La maniobra previa al siniestro

Según consta en el parte oficial, el conductor del camión se encontró con un tractor que llevaba enganchado el rodillo de una cosechadora y que frenó de manera repentina. Ante la imposibilidad de detener la marcha a tiempo y para evitar una colisión, el chofer descendió hacia la banquina, pero el desnivel del terreno provocó que el chasis se desestabilizara, se sacudiera y finalmente terminara volcando.

Corte de ruta y tareas de seguridad vial

Tras el siniestro, se solicitó la colaboración del personal de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial para realizar un corte preventivo de la ruta. El operativo tuvo como objetivo garantizar la seguridad de los automovilistas y permitir las maniobras necesarias para retirar el chasis volcado.

Las tareas incluyeron el ordenamiento del tránsito, la señalización del sector afectado y los trabajos para reincorporar el vehículo a la calzada y remover la carga derramada. El tránsito se vio parcialmente interrumpido mientras se desarrollaban estas acciones.