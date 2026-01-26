Se habría dormido al volante y destrozó el auto al chocarlo contra un árbol

Un automovilista chocó contra un árbol y su vehículo quedó destruido. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor se habrá quedado dormido al volante y esa habría sido la causa del accidente.
El conductor de un automóvil Chevrolet Prisma, por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, perdió el control del rodado, se cruzó de carril y terminó colisionando contra un árbol ubicado sobre la vereda sur. El accidente se registró en horas del mediodía de este lunes en inmediaciones de Presidente Illia y J. Odiard, en Concordia.
El rodado era conducido por un hombre de 40 años y, afortunadamente, no se reportaron lesionados como consecuencia del siniestro. De acuerdo a las primeras informaciones, el automovilista se habrá quedado dormido al volante y esa habría sido la causa del accidente.
En tanto, en horas de esta mañana, colisionaron un automóvil Renault Sandero y una motocicleta Kawasaki EX250, en inmediaciones de Corrientes y Pellegrini.
El automóvil circulaba por calle Pellegrini en sentido sur-norte, y la motocicleta lo hacía por Corrientes en dirección este-oeste. El conductor de la Kawasaki resultó trasladado por el servicio 107 al nosocomio local para su control.