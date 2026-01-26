 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales Concordia

Se habría dormido al volante y destrozó el auto al chocarlo contra un árbol

Un automovilista chocó contra un árbol y su vehículo quedó destruido. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor se habrá quedado dormido al volante y esa habría sido la causa del accidente.

26 de Enero de 2026
Accidente en Concordia
Accidente en Concordia Foto: Policía de Entre Ríos

Un automovilista chocó contra un árbol y su vehículo quedó destruido. De acuerdo a las primeras informaciones, el conductor se habrá quedado dormido al volante y esa habría sido la causa del accidente.

El conductor de un automóvil Chevrolet Prisma, por motivos que tratarán de establecerse en forma fehaciente, perdió el control del rodado, se cruzó de carril y terminó colisionando contra un árbol ubicado sobre la vereda sur. El accidente se registró en horas del mediodía de este lunes en inmediaciones de Presidente Illia y J. Odiard, en Concordia.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

El rodado era conducido por un hombre de 40 años y, afortunadamente, no se reportaron lesionados como consecuencia del siniestro. De acuerdo a las primeras informaciones, el automovilista se habrá quedado dormido al volante y esa habría sido la causa del accidente.

En tanto, en horas de esta mañana, colisionaron un automóvil Renault Sandero y una motocicleta Kawasaki EX250, en inmediaciones de Corrientes y Pellegrini.

Accidente en Concordia (foto Polic&iacute;a de Entre R&iacute;os)
Accidente en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

El automóvil circulaba por calle Pellegrini en sentido sur-norte, y la motocicleta lo hacía por Corrientes en dirección este-oeste. El conductor de la Kawasaki resultó trasladado por el servicio 107 al nosocomio local para su control.

 

Más noticias

Temas:

Concordia accidente en Concordia
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso