Policiales

Joven con tobillera fue detenido tras robar en una vivienda de Paraná  

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Pasteur. Tras revisar registros fílmicos, la Policía identificó al sospechoso, un joven que posee una tobillera electrónica. 

26 de Enero de 2026
Comisaría Segunda

El propietario de una vivienda de calle Pasteur al 200 de la ciudad de Paraná denunció un robo ocurrido el sábado, en horas de la mañana, concretamente, indicó que le faltaba una máquina termofusora de su domicilio.

 

Tras la exposición policial, se analizaron cámaras de seguridad de la zona, lo que permitió individualizar al presunto autor del hecho.

 

A partir de esos registros fílmicos, los efectivos lograron reconocer a un joven que posee un dispositivo dual (tobillera electrónica) y que estaría vinculado al hurto denunciado.

Horas más tarde, un móvil policial que se encontraba realizando recorridas preventivas observó a esta persona merodeando la misma zona donde había ocurrido el hecho.

 

Ante esa situación, fue demorado para su identificación y desde la Unidad Fiscal de Investigación y Litigación en turno se dispuso que quedara supeditado a la causa por el hurto.

 

 

Temas:

Detenido Paraná tobillera Robo
