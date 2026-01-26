Tres heridos fue el saldo del choque entre moto y bicicleta sobre Ruta 22

Un accidente de tránsito se registró en la noche de este domingo en la intersección de la Ruta 22 y la calle San José, en Concordia.

Una motocicleta Gilera 200cc, conducida por un hombre de 56 años, circulaba por la Ruta 22 desde Benito Legerén cuando colisionó desde atrás a una bicicleta conducida por una mujer de 26 años, que circulaba en el mismo sentido.

El conductor de la motocicleta viajaba con un acompañante de 18 años, y ambos resultaron lesionados en el impacto. La mujer que conducía la bicicleta también sufrió heridas.

Personal policial de la comisaría Villa Adela se hizo presente en el lugar y realizó los actuados de estilo. La Policía Científica concurrió para sus diligencias propias. Se aguarda el carácter de las lesiones de los involucrados. Las causas del siniestro son materia de investigación.

