Hallaron una moto abandonada con cigarrillos de marihuana en el interior de su baúl

Cigarrillos de marihuana. Durante tareas de patrullaje preventivo, funcionarios policiales de la Comisaría Cuarta de Concordia localizaron una moto aparentemente abandonada y, tras la intervención, secuestraron elementos vinculados a posible tenencia de estupefacientes.

El procedimiento se registró cuando los agentes patrullaban el sector y constataron la presencia de una moto marca Motomel Blitz 110 cc caída sobre el cordón de la vereda, con el asiento desprendido y el baúl a la vista, además de diversos objetos esparcidos sobre la acera. El vehículo se encontraba en inmediaciones de calles Entre Ríos y Mendiburu, a pocos metros del Corsódromo Atanasio Bonfiglio.

Secuestro de estupefacientes

Al inspeccionar los elementos alrededor del rodado, los efectivos observaron una caja metálica que contenía cigarrillos artesanales con sustancia vegetal, compatible con marihuana. Ante esta situación, se procedió al secuestro tanto del vehículo como de los elementos encontrados.

Intervención judicial

El hecho fue puesto en conocimiento de la fiscal de turno, quien dispuso el secuestro del motovehículo y de los objetos hallados, y ordenó que las actuaciones continúen su curso bajo el marco legal correspondiente. Por el momento, no se reportaron personas detenidas vinculadas al hallazgo.