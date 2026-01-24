Allanamiento por narcomenudeo terminó con secuestro de droga y un detenido

Un allanamiento vinculado a una causa por presunta tenencia de estupefacientes con fines de comercialización se desarrolló el viernes en Federación, con resultado positivo para la investigación judicial.

El procedimiento fue llevado adelante alrededor de las 19:40 por personal de la División Drogas Peligrosas, dependiente de la Jefatura Departamental Federación, en el marco de una causa caratulada “Tenencia de estupefacientes con fines de comercialización”. La investigación fue tramitada ante la Fiscalía interviniente, a cargo de la doctora Josefina Penon, y el Juzgado de Garantías encabezado por el doctor Ángel Fornerón.

La medida consistió en un allanamiento y requisa personal realizado en un domicilio ubicado sobre calle Las Rosas, donde los efectivos identificaron a un total de 12 personas, de ambos sexos, que se encontraban en el lugar al momento del procedimiento.

Droga y elementos secuestrados

Durante la intervención, el personal policial procedió al secuestro de varios envoltorios que contenían clorhidrato de cocaína, según lo determinado mediante test orientativos de campo. Asimismo, se incautaron envoltorios con sustancia estupefaciente marihuana, que también arrojaron resultado positivo en las pruebas preliminares.

Entre los elementos secuestrados se contabilizaron más de cinco teléfonos celulares, recortes varios, una tijera y un plato con restos de sustancia estupefaciente, presuntamente cocaína, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para su análisis y peritaje.

Detención del principal sospechoso

Finalizada la diligencia y tras la correspondiente consulta con el magistrado interviniente, se dispuso la detención del principal sospechoso en la causa. El mismo fue trasladado y alojado en la sede de la Jefatura de Policía, donde quedó a disposición de los organismos judiciales competentes.

La investigación continuó en curso, mientras se analizaban los elementos secuestrados y se avanzaba con las actuaciones judiciales correspondientes.