Robaron en un comercio de Paraná con una modalidad que crece: “pesca con alambres”

Un local comercial fue víctima de un robo durante la madrugada de este viernes en la zona céntrica de la ciudad de Paraná, bajo una modalidad delictiva que viene en aumento y genera preocupación entre comerciantes: la denominada “pesca con alambres”.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:20 de la mañana en un comercio ubicado sobre calle 25 de Junio al 51, frente al Teatro 3 de Febrero. Los delincuentes utilizaron un alambre para extraer prendas que se encontraban cerca de la puerta de ingreso, sin necesidad de forzar accesos.

Marianela, responsable del local Futboleros, relató a Elonce lo sucedido y advirtió sobre la reiteración de este tipo de robos. “Cerca de las 4:20, nos robaron más de 10 shorts con la modalidad del alambre. Con esa modalidad que están utilizando, de pesca con un alambre, sacaron los shorts que eran lo más cercano que teníamos a la puerta”.

La comerciante señaló que no se trató de un episodio aislado y que ya había sufrido una situación similar días atrás. “El otro día también me había pasado, pero no tenía la cámara enfocada a ese lugar”, afirmó, al tiempo que no descartó que se trate de las mismas personas o de una banda que actúa de manera reiterada.

De acuerdo a lo denunciado, en total se registró el robo de más de 20 prendas, entre shorts y remeras. Además, Marianela indicó que otros comercios de la misma cuadra también fueron afectados. “En la cuadra también pasó lo mismo”, sostuvo.

Tras el hecho, se realizó la correspondiente denuncia en la Comisaría Primera.

Los comerciantes del centro de Paraná están en alerta tras una modalidad de robo que viene creciendo y piden denunciar. De hecho, la semana pasada, una pareja quedó filmada días atrás intentando sustraer prendas de un local, también del centro de la ciudad. Elonce.com