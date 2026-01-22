Intentos de robo en el centro de Paraná y una modalidad que se repite: comerciantes piden mayor presencia policial

Dos intentos de robo se registraron en pleno centro de Paraná, en estos últimos días. La situación preocupa a comerciantes de la zona.

En ese sentido, Eugenia, dueña del local, señaló a Elonce: "Es necesario dar cuenta de lo que está pasando y solicitarle a la policía que recorra un poco más las calles paralelas a la peatonal".

El primer incidente ocurrió el sábado, durante la siesta. "Anduvo una pareja por la zona con alambres que metía en los huecos de las vidrieras e intentaba agarrar prendas desde el exterior. Finalmente se cansaron, no pudieron sacar nada y se fueron", explicó.

Más tarde, un cliente advirtió la presencia sospechosa y alertó al local. "Si bien viene la policía, no se puede hacer nada más que dejar guardado el video y viralizarlo para que la gente esté atenta", añadió.

Un segundo intento al día siguiente

Eugenia narró otro incidente ocurrido el día domingo: "Ayer estaba en la otra sucursal y la chica que estaba trabajando acá me avisa que había una persona sospechosa. Miré las cámaras y venirme a ver cómo se estaba comportando porque era raro. Se probaba muchas prendas, no se decidía. Cuando llego, el chico se estaba yendo con una mochila puesta. Lo que le pedí que por favor, si me podía mostrar lo que llevaba y sin discutir, sin mediar, la abrió y me dio dos bermudas que se estaba llevando".

Robo filmado en un local del microcentro

En este caso, Eugenia actuó rápidamente y logró retener al sujeto hasta que llegó la policía. "Vino un patrullero, paró, vinieron, identificaron, me preguntaron qué pasó y lo esposaron y lo llevaron detenido", relató.

Sin embargo, la comerciante expresó su preocupación por la impunidad de estos hechos. "Me manifestaron que hoy ya iba a estar afuera porque no reviste gravedad el hecho como para que quede detenido. Nos exponemos y quedamos desamparados", afirmó.

Reacción de la comunidad y medidas

Otros comerciantes coincidieron en que han sufrido modalidades similares. "Sobre todo el tema del robo del alambre. Mandé a grupos de WhatsApp para mantenernos en contacto con otros comercios y surgió esto de que sí, esa modalidad la vienen haciendo", comentó.

Ella también hizo un llamado a la prevención y la solidaridad vecinal: "Ojalá que al que le pase esto lo denuncie o lo haga público, así nos ayudamos entre todos”.