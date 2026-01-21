Volvieron a robar en el Club Sóftbol Play de Paraná: ya van 66 veces

El Club Sóftbol Play, ubicado en calle Ernesto J. Izza 3910 de barrio Las Rosas Sur de Paraná, sufrió un nuevo episodio delictivo que alarma a sus miembros y vecinos. La institución registra múltiples incidentes en los últimos días y en total contabilizan 66 robos.

“Esta semana tuvimos el robo del perímetro que habíamos colocado hace tres meses. A través de la cámara vemos parte de lo que estaban robando; se ven las personas, pero no se distinguen los rostros debido a la distancia y la calidad de la imagen. Luego, la semana pasada, mientras estábamos haciendo la denuncia en la comisaría por ese robo, nos avisaron que estaban entrando al club nuevamente. Y hace tres días robaron, también en la madrugada”, relató el presidente de la institución, Matías Juri.

“No podés estar ni dos minutos tranquilos, más allá de la presencia policial”, comentó.

La inseguridad impacta en la vida diaria y en la actividad deportiva

“La semana pasada, encontré a uno entrando a mi casa a robarme las plantas. Lo agarré y lo tuve hasta que llegó la policía. Lo llevaron, y al otro día pasó por la puerta de mi casa y me saludó. Imagínense lo que se vive acá”, dijo.

La inseguridad afecta la organización de los entrenamientos y partidos del club. Ayer fue la primera práctica en el predio y ya empiezan todas las programaciones de los partidos y de las distintas categorías. “Necesitamos la institución a pleno, pero estas situaciones amargan y quitan fuerza”, lamentó Juri.

“Estoy muy enojado con la dirigencia deportiva y con los funcionarios políticos encargados de la seguridad deportiva. Tuve la posibilidad de escribir y hablar con el ministro a través de los medios y redes; quedamos en reunirnos para hablar sobre la seguridad deportiva, los clubes de barrio y lo que hacemos por ellos, pero no se puede descansar ni un segundo”, aseguró.

Además, destacó la importancia de los servicios básicos para el desarrollo deportivo. “Para nosotros la luz es importantísima y los chicos que salen tarde de la escuela para poder venir a entrenar lo saben. Tenemos escuelas deportivas, les damos merienda y siempre tenemos que estar pendientes porque los horarios de las categorías más grandes requieren que todo esté en condiciones”, agregó.

Vecinos y familias acompañan la lucha por la seguridad

Pese al desamparo y la reiteración de los robos, la comunidad del barrio se mantiene unida. “Las familias, los chicos, los vecinos te acompañan en esta lucha que parece no tener fin. Siempre son los primeros que están hoy. Recién pasó esto y están todos comunicándonos. Estamos con el grupo de WhatsApp de los barrios, la comisión directiva está al tanto”, afirmó.

El hecho ocurrió alrededor de las 15 y uno de los delincuentes fue visto colgando de un poste mientras intentaba sacar una farola. “Por suerte, lo agarré justo; si no, nos quedábamos sin nada”, agregó.

Por último, la institución pide mayor atención de las autoridades y de la dirigencia deportiva. “Que sepan que los que tienen que estar, por favor, que se hagan presentes porque los necesitamos, principalmente la dirigencia deportiva y el funcionariado de la seguridad. Si se pueden hacer eco de esto, se lo pedimos de corazón porque lo necesitamos, principalmente los clubes de barrio”, concluyó Juri.