Nuevo intento de robo en Softbol Play de Paraná: “Rompieron candados y aberturas”

Un nuevo hecho de inseguridad afectó al deporte paranaense este domingo. Según confirmaron a Elonce, dos personas intentaron ingresar al predio de SoftbolPlay, ubicado en calle Ernesto Izza 3910 de la capital entrerriana, forzando las cerraduras. Afortunadamente, no lograron concretar el robo, aunque provocaron importantes daños en el lugar.

Desde la institución detallaron que se trató del hecho número 64 registrado en el club, una cifra que refleja la preocupación y la vulnerabilidad que atraviesan.

Brenda Juri, integrante de la institución, expresó a Elonce: “Estamos super angustiados, el domingo a la mañana los encargados que viven en el lugar salieron un rato a almorzar a la casa de un familiar y en ese tiempo los malvivientes provocaron destrozos”.

Los intrusos rompieron candados, aberturas y parte de los paneles del cerramiento. “Gracias a Dios no alcanzaron a llevarse nada, pero quisieron ingresar nuevamente a la casa. Una vecina, que tiene una cámara apuntando hacia el lugar, vio los movimientos y lograron salir corriendo”, relató Juri.

La dirigente recordó que en el último robo registrado los encargados fueron amenazados, lo que incrementa la sensación de inseguridad en la zona.

“Está pasando de todo”

Juri advirtió que los episodios de inseguridad no afectan solo al club. “Desde hace dos semanas los vecinos vienen viviendo situaciones muy feas. Un profesional que está construyendo su casa sufrió un robo: a los albañiles los encerraron, los amenazaron y les robaron todo. Está pasando de todo en las cuadras cercanas al club”, señaló.

La representante de la institución manifestó que la situación es insostenible: "Tenemos que proteger y resguardar lo que tenemos porque parece que hasta que no nos saquen todo no van a parar".