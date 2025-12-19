 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Detectaron caso de “Súper gripe” H3N2 en Chile: analizan muestras para saber si llegó a Argentina

La cepa H3N2 subclado K fue confirmada en Chile, luego de casos en Perú y Colombia. En Argentina, el Instituto Malbrán secuenció muestras para determinar si el virus ya ingresó al país, mientras se reforzaron las recomendaciones de vacunación y cuidados preventivos.

19 de Diciembre de 2025
La cepa H3N2 subclado K fue confirmada en Chile, luego de casos en Perú y Colombia. En Argentina, el Instituto Malbrán secuenció muestras para determinar si el virus ya ingresó al país, mientras se reforzaron las recomendaciones de vacunación y cuidados preventivos.

La denominada “supergripe” H3N2 continuó su avance en Sudamérica y fue detectada en Chile, encendiendo las alertas sanitarias en la región. El Ministerio de Salud chileno confirmó el primer caso del subclado K, una variante de la influenza A H3N2 asociada a un mayor número de internaciones en otros países.

El hallazgo se produjo luego de reportes similares en Perú y Colombia, y tras su detección inicial en México. Las autoridades sanitarias chilenas señalaron que el escenario era esperable por el comportamiento epidemiológico global del virus y advirtieron que podrían identificarse nuevos casos a medida que avance la secuenciación de muestras.

Análisis en Argentina

En Argentina, el Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas “Dr. Carlos Malbrán” se encontraba analizando muestras de influenza H3N2 recibidas durante diciembre. Según informaron fuentes del organismo, los estudios buscaban determinar si los casos corresponden al subclado K, caracterizado por su capacidad de esquivar parcialmente la inmunidad previa.

 

De acuerdo con la última información oficial, la variante K no había sido detectada hasta el momento en el país. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron que la situación podría modificarse rápidamente, especialmente por el movimiento de viajeros hacia y desde países donde ya existe circulación del virus.

 

Factores climáticos y riesgo de contagio

Especialistas señalaron que, a diferencia de lo ocurrido en el hemisferio norte, el clima cálido que predomina en Sudamérica durante esta época del año puede favorecer la propagación del virus. Esta condición incrementó la preocupación por un posible aumento de contagios en las próximas semanas.

Recomendaciones sanitarias

Ante la confirmación del primer caso en Chile, las autoridades de ese país reforzaron el llamado a completar los esquemas de vacunación antigripal. La recomendación estuvo dirigida especialmente a adultos mayores de 65 años, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños de entre seis meses y cinco años, y trabajadores de la salud.

 

Desde el Ministerio de Salud de la Nación aún no se emitieron comunicados específicos sobre un nuevo escenario epidemiológico en Argentina. Sin embargo, se recordó que la vacunación contra la gripe constituye una herramienta clave para reducir la gravedad de la enfermedad, las hospitalizaciones y el riesgo de muerte.

Asimismo, se reiteraron las medidas preventivas habituales, como el lavado frecuente de manos, evitar concurrir a espacios públicos ante la presencia de síntomas respiratorios y consultar de manera oportuna a los servicios de salud frente a signos de alarma. (Clarín)

