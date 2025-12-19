Domo de calor eleva las máximas hasta 35°C: cómo estará el fin de semana y qué pasará con las lluvias 

Domo de calor eleva las máximas hasta 35°C: cómo estará el fin de semana y qué pasará con las lluvia

Gran parte del territorio nacional se ve afectado por un evento de calor intenso, con temperaturas muy por encima de los promedios normales. El fenómeno responde a un domo de calor, una masa de aire cálido que se mantiene estacionaria e impide el ingreso de aire más fresco.

De acuerdo con los pronósticos, los núcleos de aire cálido avanzan desde el sur y centro de Brasil y Paraguay hacia el extremo norte de Argentina. Esta situación se intensificará hasta el sábado 20, generando registros térmicos extremos en el centro y norte del país, donde podrían alcanzarse picos cercanos a los 40 °C.

El domo de calor está asociado a un frente de aire cálido que, impulsado por vientos del sector norte, favorecerá un aumento sostenido de las temperaturas. Estos valores son considerados atípicos para esta época del año, según los especialistas.

Calor en Paraná

Pronóstico para este viernes

En la provincia de Entre Ríos, para este viernes se prevé una temperatura máxima de 35 grados, con viento del norte rotando al noreste. El cielo se mantendrá parcialmente nublado durante toda la jornada.

Condiciones para el fin de semana

A partir de la madrugada del sábado, los modelos meteorológicos coinciden en un cambio de escenario, con condiciones muy inestables y probabilidad de lluvias y tormentas, algunas de intensidad fuerte.

En Paraná, el sábado se esperan mínimas de 21 grados y máximas de 29 grados, con probabilidad de tormentas a lo largo del día y viento del noreste.

El domingo continuará la inestabilidad, con lluvias intermitentes y una temperatura máxima de 31 grados.

Para el lunes, se prevé una mínima de 21 grados y una máxima de 31 grados. Aunque el tiempo seguirá inestable durante gran parte del día, se espera una mejoría progresiva hacia las últimas horas.