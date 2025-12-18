Dejó a su perra en un petshop para que la bañaran y después avisó que no la buscaría: el WhatsApp que envió

Dejó a su perrita en un pet shop y avisó que no volvería a buscarla. El abandono animal volvió a quedar en evidencia este miércoles por la tarde en un pet center de la zona oeste de Rosario. Alejandro Mancinelli, quien hace 30 años se dedica al cuidado estético de animales, vivió una situación que asegura no olvidará jamás: una clienta dejó a su perra para un servicio habitual y horas después comunicó que no podía hacerse cargo de ella.

El hecho ocurrió en el local ubicado en San Martín al 5400, donde una mujer llegó con turno asignado para bañar a “India”, una perra cruza con pit bull. Pagó el servicio y se retiró con normalidad, como cualquier otro cliente. Sin embargo, con el correr de las horas, la historia tomó un giro inesperado.

“La mujer estaba rara, me angustié cuando me dio la perra porque no soltaba la correa. Pensé que tenía miedo de dejarla con nosotros porque era la primera vez que venía”, relató Mancinelli.

Un mensaje que lo cambió todo

Luego de bañar a “India”, desde el local se comunicaron con la dueña para que pasara a retirarla. La respuesta fue contundente y desconcertante. “Nos dijo que no la podía tener más en su casa, que vio que la recibimos con amor, que la perra estaba castrada y vacunada”, contó Alejandro.

Desde el pet center intentaron llamarla, pero no obtuvieron respuesta. Ante la imposibilidad de devolver a la mascota, comenzaron de inmediato a buscarle un nuevo hogar. No era la primera vez que atravesaban una situación similar: tiempo atrás, una familia que se mudó a Estados Unidos dejó a su animal de la misma manera, sin previo aviso.

Alejandro explicó que actualmente tiene 14 perros bajo su cuidado y otros dos que asisten todos los días al local. Si bien el pet center cuenta con patio, una pared caída impide alojar de forma segura a “India”. “Tiene un año y medio y es super buena”, dijo sobre la perra que quedó, sin buscarlo, bajo su responsabilidad.

Redes sociales y un final abierto

Ante la urgencia, recurrieron a las redes sociales del local, donde cuentan con más de 16 mil seguidores. Publicaron el caso, mostraron cómo India se lleva con otros perros y pidieron ayuda para encontrarle un hogar. “Anoche apareció un alma que dijo que se la llevaba pero tiene dos gatos y están viendo si se logra la convivencia”, explicó.

Mancinelli evitó juzgar a la persona que dejó a la perra, aunque admitió que la situación lo desbordó emocionalmente. “Hoy todo te desborda. Yo estaba viendo cómo pagar el alquiler que aumentó, la comida de mis animales y la encargada me cuenta esto”, señaló.

Y concluyó: “Me tendría que haber pedido de entrada que la ayude a ubicarla”.

(Fuente: Rosario3)