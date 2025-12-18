Cierre de taller literario: los chicos presentaron los fanzines que realizaron

REDACCIÓN ELONCE
La Casa de la Cultura de Paraná fue sede del cierre del taller literario para niños dirigido por la psicóloga Manu Mantica. Unos 25 pequeños autores presentaron sus fanzines y producciones anuales ante sus familias, en una jornada que combinó lecturas, juegos y música para celebrar la creatividad.
En las instalaciones de la Casa de la Cultura se llevó a cabo la muestra final del taller creativo y literario infantil coordinado por la psicóloga Manu Mantica. Durante la jornada, aproximadamente 25 niños compartieron con sus familias las producciones escritas realizadas a lo largo del año, presentadas en formatos de fanzines y libros de elaboración propia.
El evento contó con la participación de animadores y un equipo de trabajo que acompañó el proceso de los pequeños poetas. En ese marco, se destacó el acompañamiento de las familias, quienes no solo escucharon las lecturas, sino que también formaron parte de las dinámicas recreativas propuestas para el cierre.
Un espacio de creación y sensibilidad
El taller, que tiene su base de funcionamiento habitual en la librería "Saltá el Charco", ubicada en la zona de calles Gualeguaychú y Salta, convoca a los niños con una frecuencia quincenal.
Según indicaron los responsables, el objetivo es fomentar la expresión a través de la palabra en un entorno lúdico.
Los chicos que participan del taller incluyeron en un fanzine todo lo que escribieron en el año. Con estos trabajos armaron un libro, según explicaron desde la organización de la muestra.
El protagonismo de los niños
La actividad permitió que cada participante subiera al escenario para leer sus textos frente al público presente.
"Ningún papá se quiere perder lo que están leyendo los chicos y además recién estuvieron participando de juegos y canciones a la par de los niños", detallaron los colaboradores del equipo de animación.
Sobre la continuidad del proyecto, señalaron que el taller se consolida año a año como un espacio de referencia en la ciudad.
"Es la primera vez que hacemos la muestra de fin de año en este formato. Es un espacio muy hermoso y, además de cultural, es sensible y humano", concluyeron, resaltando la importancia de que más niños se animen a participar de estas iniciativas literarias.