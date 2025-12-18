 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Madre gastó $17 millones de egresados: su defensor sostiene que “sufre de problemas psiquiátricos”

Habló el abogado de Romina E., la mujer acusada de una presunta estafa millonaria a egresados, y brindó detalles sobre el estado de la causa, la situación procesal de su defendida y el contexto social que atraviesa la localidad misionera de Eldorado.

18 de Diciembre de 2025
Habló el abogado de Romina E., la mujer acusada de una presunta estafa millonaria a egresados, y brindó detalles sobre el estado de la causa, la situación procesal de su defendida y el contexto social que atraviesa la localidad misionera de Eldorado.

Habló el defensor de Romina E., la mujer acusada de una presunta estafa millonaria a egresados, y brindó detalles sobre el estado de la causa, la situación procesal de su defendida y el contexto social que atraviesa la localidad misionera de Eldorado.

El abogado Matías Sotelo confirmó que la causa judicial que involucra a Romina Enríquez, aún se encuentra en una etapa inicial. “La causa estaba en poder de la comisaría seccional primera, elaborándose el sumario y recabándose las declaraciones testimoniales y las pruebas que iban presentando las distintas personas damnificadas”, explicó y confirmó que todo se originó a partir de la denuncia de un padre.

Romina Enríquez, acusada de gastar en el casino $17 millones de una fiesta de recepción

Sotelo detalló que la defensa se presentó formalmente el día martes, acompañando documentación médica. “Nos presentamos en representación de Romina en la comisaría, donde acompañamos una nota junto a un certificado médico-psiquiátrico que indicaba un reposo laboral de 30 días”, afirmó, aclarando que dicha situación impidió que su defendida comparezca ante la autoridad policial en ese momento.

En ese mismo marco, el abogado desmintió versiones que circularon en la ciudad y en redes sociales. “Esto descarta lo que se dijo en relación a la fuga o a que se la estaba buscando intensamente. Eso no es cierto”, sostuvo Sotelo, al tiempo que indicó que se presentó un pedido de exención de prisión para que Romina pueda continuar el proceso en libertad.

Los egresados afectados por estafa millonaria

Respecto a la imputación, Sotelo explicó que la carátula aún es provisoria. “La carátula todavía es primigenia, es muy pronto para ajustar los hechos, pero en principio se trata de una administración fraudulenta o estafa”, señaló, reconociendo que se habla de una suma cercana a los 17 millones de pesos, e incluso de un monto superior, aunque aclaró que eso deberá probarse en el expediente.

Consultado sobre la versión de los hechos por parte de su defendida, el abogado fue categórico: “Todo lo que hablé con ella está dentro del marco del secreto profesional. Todo lo que tengamos para decir o aportar será dentro del expediente penal”, remarcó, subrayando que Romina tendrá la oportunidad de declarar y ejercer su derecho de defensa cuando sea citada por el juzgado.

Romina Enríquez, acusada de gastar en el casino $17 millones de una fiesta de recepción

En relación a los trascendidos sobre el presunto destino del dinero, especialmente vinculados al juego, Sotelo fue prudente. “No puedo manifestarme sobre esos hechos”, dijo, aunque consideró importante visibilizar “el flagelo de la ludopatía y de los casinos virtuales, que hoy están al alcance de cualquier persona desde un teléfono”, calificándolo como un problema social que debe ser tomado en serio.

 

Finalmente, el abogado destacó el impacto que el caso generó en la comunidad. “Somos una localidad de alrededor de 100 mil habitantes que hoy está realmente alterada con todo lo que pasó”, expresó, y concluyó: “Esperemos que pronto se solucionen las cosas, que vuelva la calma a la ciudad y que podamos pasar las fiestas en paz”. (fuente Misiones online)

estafa millonaria fiesta de recepción
