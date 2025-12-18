 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Ocurrió en Buenos Aires

Video: bebé recién nacido fue abandonado en bolsa de compras y la maniobra quedó filmada

El bebé de uno o dos meses, había sido abandonado en la calle, se encontraba envuelto en una sábana y estaba en una bolsa de compras. La persona que lo dejó quedó registrada ante las cámaras de una vivienda.

18 de Diciembre de 2025
El video del bebé abandonado se vio en las redes.
El video del bebé abandonado se vio en las redes. Foto: (C5N).

En el video se observa cómo un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano. El caso generó conmoción, indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

El pasado martes, pasadas las 23.00 una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y, al observar, vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.

 

De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercó hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado, se encontraba envuelto en una sábana y quedó registrado ante las cámaras en un video.

 

El menor fue trasladado al Hospital Oller donde confirmaron que, tras las primeras evaluaciones, se encuentra internado en la parte de neonatología en buen estado de salud, publicó C5N.

Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó registrada en un video de las cámaras de seguridad cuando llevan al recién nacido y lo abandonan.

Temas:

recién nacido bolsa Buenos Aires
