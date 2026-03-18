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Sociedad La medida es por 48 horas

Prestadores de Entre Ríos se suman al paro convocado por la crisis en discapacidad

El Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo y se replicará en Entre Ríos.  

18 de Marzo de 2026
Paro de prestadores en Entre Ríos
Paro de prestadores en Entre Ríos

El Foro por los Derechos de las Personas con Discapacidad convocó a un cese de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo y se replicará en Entre Ríos.  

Tras una jornada de protesta el pasado viernes 13, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad anunció la profundización de las medidas de fuerza con un paro total de actividades para este miércoles 18 y jueves 19 de marzo.

 

La medida afectará la atención en centros de día, escuelas especiales, servicios de rehabilitación y transporte adaptado. El principal reclamo se centra en la "asfixia económica" que atraviesan las instituciones debido a las deudas acumuladas por el Gobierno Nacional, particularmente a través de los programas PAMI e Incluir Salud, que presentan atrasos de varios meses en la liquidación de facturaciones.

 

Instituciones al borde del cierre

El malestar no solo es institucional, sino que se traslada a los trabajadores que sostienen el sistema día a día. Según testimonios de profesionales del sector en la provincia, la situación es insostenible. "Algunos prestadores estamos en cese de actividades porque varios centros terapéuticos del país están cerrando debido a que no pueden sostenerse económicamente", explicó una trabajadora del área prestacional en Entre Ríos, según indica APF.

 

Esta falta de previsibilidad financiera impide el pago de salarios en término y el mantenimiento de la infraestructura básica. Desde el Foro señalaron que, hasta la fecha, el Ministro de Salud de la Nación, Dr. Lugones, no ha brindado respuestas concretas ni un cronograma de pagos que alivie la incertidumbre de miles de familias y profesionales.

Un derecho vulnerado

El comunicado de las organizaciones advierte que el incumplimiento del Estado impacta de manera directa en la calidad de vida de las personas con discapacidad, quienes ven interrumpidos sus tratamientos y apoyos fundamentales.

 

Sin una actualización arancelaria acorde a la inflación y sin la regularización de las deudas pendientes, el sector advierte que el cese de actividades podría extenderse, dejando a miles de usuarios sin la asistencia técnica y humana que requieren para su vida cotidiana.

Temas:

discapacidad Paro prestadores Entre Ríos
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