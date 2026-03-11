Discapacidad: convocan a un cese de actividades durante tres días

La medida es impulsada ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a los reiterados reclamos por pagos adeudados y fuera de término a obras sociales.
Las organizaciones que integran el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a un cese de actividades y darán información sobre la crítica situación que atraviesa el sector y las medidas que se llevarán adelante en los próximos días.
Durante una conferencia de prensa que brindarán este miércoles en Capital Federal, se ampliarán detalles sobre el cese de actividades convocado para los días viernes 13, miércoles 18 y jueves 19 de este mes, medida impulsada ante la falta de respuesta del Gobierno Nacional frente a los reiterados reclamos por pagos adeudados y fuera de término de PAMI, Incluir Salud y diversas Obras Sociales Nacionales.
Las organizaciones del Foro convocan a los prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad en el marco de la Ley 24.901 a sumarse a la medida para visibilizar la gravísima situación que atraviesan instituciones, transportistas y profesionales del sector.
La falta de pagos en tiempo y forma “impide el normal funcionamiento de los servicios, ya que muchas instituciones no pueden afrontar obligaciones básicas como el pago de sueldos, servicios, alimentación, transporte y otros costos indispensables para sostener las prestaciones”, indicaron.
“De no resolverse esta situación con urgencia, numerosas instituciones se verán empujadas a la quiebra y al consecuente cierre de servicios”.
Desde el Foro Permanente se advierte que este escenario “constituye un nuevo ataque a derechos esenciales, particularmente a los derechos a la salud y a la educación de las personas con discapacidad”.