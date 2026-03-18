Gobierno convocó a audiencia pública para debatir designación de nuevo presidente de UIF

Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.
Luego de que el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, postulara al fiscal federal Matías Gabriel Álvarez para que asumiera la Presidencia de la Unidad de Información Financiera (UIF), el Gobierno convocó a una audiencia pública para debatir su candidatura.
Por medio de la publicación de la Resolución N° 129/2026 en el Boletín Oficial, Mahiques dispuso la convocatoria bajo los requisitos planteados en el inciso e) del artículo 9° de la Ley N° 25.246, que establece las normas de funcionamiento del organismo.
“Resulta pertinente que la Unidad Gabinete de Asesores dependiente de este Ministerio, efectúe la convocatoria a la Audiencia Pública”, destacaron las autoridades, tras determinar que esta área estará a cargo de brindar las condiciones para que se pueda llevar a cabo el debate. No obstante, se confirmó que la sesión estará a cargo del titular de Justicia.
De esta manera, informaron que la cita está prevista para el próximo 22 de abril a las 10:00 horas en el Ministerio de Justicia, cuya sede está ubicada en la calle Sarmiento 329, piso 11, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Para las personas que estén interesadas en participar de la audiencia, establecieron que la inscripción comenzará el 1° de abril, siendo el último día hábil el 20 de abril. Además, indicaron que la presentación de la documentación requerida deberá entregarse en la sede ministerial de lunes a viernes, entre las 10:00 y las 16:00 horas.
Por último, informaron que las autoridades tendrán hasta 7 días posteriores a la reunión para publicar el informe final. Asimismo, señalaron que este deberá ser publicado tanto en el Boletín Oficial, como en dos diarios de circulación nacional y en la página del Ministerio de Justicia (www.jus.gob.ar).
Quién es Matías Álvarez, el principal candidato
En medio de la profunda reorganización institucional impulsada por el ministro de Justicia, el fiscal federal Matías Gabriel Álvarez fue el candidato propuesto para dirigir la Unidad de Información Financiera, el organismo nacional responsable de combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Así, buscarían reforzar la lucha contra los circuitos financieros asociados al narcotráfico.
De acuerdo con la información obtenida por Infobae, Álvarez forjó su carrera en la investigación de delitos complejos vinculados al crimen organizado. Actualmente, ejercía como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), una unidad especializada en el tráfico de drogas y las maniobras de lavado asociadas.
La selección de este fiscal implicaría un cambio significativo respecto a la orientación previa bajo la gestión de Ernesto Gaspari, el titular que había asumido el rol tras la renuncia de Paul Starc a mediados de enero de este año. Así, el foco en el análisis de los flujos económicos del delito constituye una apuesta por optimizar la prevención y detección de operaciones que afecten al sistema financiero.
El candidato inició su carrera en 2015 como secretario de Fiscalía y, tras pasar por distintos cargos en el Ministerio Público Fiscal, se integró a la PROCUNAR. Entre 2019 y 2023, desempeñó funciones como auxiliar fiscal, lo que lo llevó a profundizar en la investigación de redes criminales y en el seguimiento de los métodos empleados para disimular el origen ilícito de ganancias obtenidas por estas organizaciones.
Con anterioridad a su desempeño en el Ministerio Público, Álvarez integró el equipo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 12 de la Ciudad de Buenos Aires, acumulando experiencia en el análisis judicial de redes delictivas. Esta trayectoria lo distingue de otras postulaciones por su contacto directo con investigaciones sobre el terreno y por el enfoque en los factores económicos que sostienen al crimen organizado.
Además, es abogado egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde recibió el Diploma de Honor con especialización en Derecho Penal y actualmente cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.