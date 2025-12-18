Un conductor alcoholizado chocó un auto estacionado y volcó su camioneta en calle Sarobe

REDACCIÓN ELONCE
Un hombre que conducía una camioneta Toyota Hilux protagonizó un violento accidente en la intersección de calle Sarobe y Avenida Ejército. El test de alcoholemia reveló que circulaba con 2,53 g/l de alcohol en sangre. Tras chocar a un auto estacionado, huyó y terminó volcando en un zanjón
En grave siniestro vial ocurrió durante la noche de este jueves en la zona sur de Paraná, cuando una camioneta Toyota Hilux despistó y terminó volcada en un terreno perteneciente al Ejército, luego de una serie de maniobras imprudentes que incluyeron la colisión previa contra un vehículo estacionado.
El conductor, que resultó ileso gracias al uso del cinturón de seguridad, arrojó uno de los resultados de alcoholemia más altos registrados en los últimos operativos de la ciudad.
Chocó, siguió y volcó
El incidente comenzó en calle Sarobe, donde el conductor impactó contra un automóvil que se encontraba detenido sobre la acera. Lejos de detenerse, el hombre continuó su marcha a gran velocidad.
Según testimonios de vecinos, la camioneta circulaba por Sarobe en sentido este-oeste y, al llegar a la intersección con Avenida Ejército, no logró realizar la maniobra de giro, siguió de largo y cayó en un zanjón de aproximadamente un metro de profundidad, tras atravesar un sector de maleza y vegetación.
Personal de la Jefatura Departamental Paraná, junto a inspectores de Tránsito de la Municipalidad, trabajaron en el lugar para asistir al involucrado y ordenar la circulación.
De las graduaciones "más altas registradas en Paraná"
Natalia, integrante del equipo de inspectores de tránsito, confirmó a Elonce que el examen de alcoholemia dio un resultado de 2,53 g/l de alcohol en sangre.
Al respecto, la funcionaria señaló: "Es de las graduaciones más altas registradas en Paraná. El conductor manifestó que venía de una despedida y que había perdido el control".
El estado del conductor
Por su parte, el subjefe departamental, Juan Pablo Klausich, brindó detalles sobre la mecánica del accidente y el estado del conductor.
"La persona manifiesta que se asustó tras la primera colisión y emprendió la fuga, lo que provocó que colisionara contra el cordón y se produjera el vuelco", explicó el comisario.
Asimismo, destacó que el hombre se encontraba estable: "Fue revisado por unidades sanitarias, tiene los signos vitales estables y solo presenta dolor por el golpe. El cinturón de seguridad evitó que sufriera lesiones en la cabeza, ya que el parabrisas quedó intacto pese a los daños en la carrocería".
Tensión por el enojo de un familiar
Durante el operativo, se vivieron momentos de tensión cuando un familiar del conductor se presentó en el lugar y generó disturbios. "Hubo personas que se ofuscaron en vez de ayudar y se debió mediar para que se retiraran sin causar mayores disturbios", indicó Klausich.
Denuncia del damnificado
La víctima del primer choque, dueño del auto estacionado, se presentó en la dependencia policial para realizar los trámites correspondientes para el seguro, dado que no se registraron heridos de gravedad.
La camioneta quedó incrustada a unos diez metros de la calle, en una zona de difícil acceso debido al desnivel del terreno. Las autoridades informaron que se requerirá de maquinaria especializada para retirar el vehículo del zanjón.
Quejas de vecinos
Vecinos de la zona de calles Espejo y Sarobe aprovecharon la presencia de los medios para reiterar su pedido de colocación de reductores de velocidad, argumentando que los vehículos circulan habitualmente a altas velocidades por ese sector recientemente habilitado.